Головна Новини
14 жовтня • оновлено в 19:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Пушилін раптово звільнив одного з "керівників "ДНР": кого погнали

2.9т Читати матеріал російською

Так званий ватажок "ДНР" Денис Пушилін звільнив з посади "міністра зв'язку" Віктора Яценко.

Відповідний наказ опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер під ніком Necro Mancer.

"Відповідно до статей 59, 60 "конституції Донецької народної республіки" постановляю: звільнити Яценко Віктора В'ячеславовича від займаної посади "міністра зв'язку "ДНР", – написано в документі.

Новини
Сидять з автоматами біля могили Захарченка: в "ДНР" влаштували паніку через "українських диверсантів"

Як повідомляється, Яценко позбувся своєї посади ще 11 жовтня. Згідно нового наказу, в.о "міністра зв'язку" призначений Халепа Ігорь Миколайович.

Як повідомляє видання "Факти", посилаючись на дані сепаратистського Telegram-каналу, раніше з'явилася інформація про те, що "міністр зв'язку ДНР" Віктор Яценко, а також пов'язані з ним ще два "керівника" втекли з ОРДО і вивезли свої родини. Йдеться про директора IT-компанії "держпідприємства" "Астеліт" Віктор Гущин і директор ДП "Пошта Донбасу" Денис Неудачин. Всі троє зараз нібито знаходяться на території Росії.

Віктор Яценко

Віктор Яценко

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, один з перших ватажків терористів "ДНР" Ігор Гиркин (Стрєлков) заявив – ситуація на Донбасі свідчить про те, що капітулювати будуть псевдореспублікі, а не Україна.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Денис Пушилін Денис Володимирович
Місце
Україна
Тег
ДНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
6
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одурэнко Олэся
Одурэнко Олэся
Он же арестован в Москве !!! обоз гонит.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свиньи усраинские ,его же арестовали, вы чушкари кастрюляголовые живёте сказками.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / думки

ads pixel