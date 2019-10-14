Пушилін раптово звільнив одного з "керівників "ДНР": кого погнали

Так званий ватажок "ДНР" Денис Пушилін звільнив з посади "міністра зв'язку" Віктора Яценко.

Відповідний наказ опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер під ніком Necro Mancer.

"Відповідно до статей 59, 60 "конституції Донецької народної республіки" постановляю: звільнити Яценко Віктора В'ячеславовича від займаної посади "міністра зв'язку "ДНР", – написано в документі.

Як повідомляється, Яценко позбувся своєї посади ще 11 жовтня. Згідно нового наказу, в.о "міністра зв'язку" призначений Халепа Ігорь Миколайович.

Як повідомляє видання "Факти", посилаючись на дані сепаратистського Telegram-каналу, раніше з'явилася інформація про те, що "міністр зв'язку ДНР" Віктор Яценко, а також пов'язані з ним ще два "керівника" втекли з ОРДО і вивезли свої родини. Йдеться про директора IT-компанії "держпідприємства" "Астеліт" Віктор Гущин і директор ДП "Пошта Донбасу" Денис Неудачин. Всі троє зараз нібито знаходяться на території Росії.

Віктор Яценко

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, один з перших ватажків терористів "ДНР" Ігор Гиркин (Стрєлков) заявив – ситуація на Донбасі свідчить про те, що капітулювати будуть псевдореспублікі, а не Україна.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!