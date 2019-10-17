"Пушилін показав голови": з'явилися подробиці масової чистки "міністрів ДНР"

Масові кадрові чистки "топ-чиновників в "ДНР", які почалися з понеділка 14 жовтня, пов'язані з розкраданням великих сум з російського фінансування Донбасу.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Денис Черкасов. За його словами, окрім вже звільнених т.з. "міністра зв'язку" Віктора Яценко, його першого заступника, директора "Пошти Донбасу і ДП "Астеліт", в черзі на звільнення також "міністри" транспорту, будівництва і житлово-комунального господарства.

"Всі вони замішані в розкраданні "державних" грошей в особливо великих розмірах. Російські куратори, які контролюють грошові потоки, виявили недостачу, виділену на зв'язок в "республіці" і висунули ультиматум Пушиліну: або ти розбираєшся в цьому питанні або все нам компенсовуєш", – уточнив блогер.

Денис Пушилін

За його словами, звільнені "чиновники" довгий час не з'являлися на роботі. Вони або вже затримані, або разом із сім'ями і кешем давно за межами "республіки".

"Ці начальники вже давно роздавали команди не особисто, а через Теlegram. Але їх публічне звільнення – це як пред'явлення голови убитого. Плюс, населенню наче показали, як ватажки піклуються про них, караючи чиновників, що крадуть у них гроші", – підсумував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок "ДНР" Денис Пушилін звільнив з посади "міністра зв'язку" Віктора Яценко. Це сталося ще 11 жовтня. В.о "міністра зв'язку" призначений Ігор Халепа.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.