ПУМБ оплатив страхування від коронавірусу для півтори тисячі лікарів

ПУМБ забезпечив за власний кошт півтори тисячі медиків медичним страхуванням від захворювання COVID-19 (коронавірус). Страховку отримали лікарі дев’яти опорних лікарень, куди надходять хворі з COVID-19 і де, відповідно, медичні працівники перебувають у зоні підвищеного ризику зараження, а також медики лікарні швидкої допомоги міста Маріуполь.

З 17 квітня страхова програма "СтопКоронавірус" від страхової компанії АСКА-Життя строком на три місяці доступна для медичних працівників Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова, Першотравенської Центральної Міської Лікарні, міської лікарні № 3 м. Краматорськ, Маріупольської міської лікарні №4 ім. І.К. Мацука, Маріупольської міської лікарні № 9, Лікарні швидкої медичної допомоги в м. Маріуполь, "Спеціалізованої медико-санітарної частини" Енергодарської міської ради Запорізької області, Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака, Бердянського територіального медичного об’єднання та Подільської міської лікарні (Одеська обл), яка з 21 квітня закрилася на двотижневий карантин у зв’язку з високим темпом поширення коронавірусної інфекції COVID-19 серед лікарів.

"Частина лікарів, які щодня виходять на роботу, щоб стримати пандемію і врятувати життя українців, є клієнтами нашого банку. Протягом останніх тижнів ми шукали способи, як можемо бути їм корисними. Так виникла ідея зі страхуванням. ПУМБ власним коштом оплатив страховки для півтори тисячі медиків. Це все – наші зарплатні клієнти, яких ми змогли застрахувати дистанційно. Але захисту потребують не лише клієнти нашого банку, а всі лікарі. Тому наступним етапом ПУМБ, як соціально відповідальний бізнес, готовий покрити частину витрат на страховку для всіх медиків, незалежно від того, обслуговуються вони в банку чи ні", – прокоментував керівник напрямку роздрібного страхового бізнесу ПУМБ В’ячеслав Меліхов.

З 23 квітня страховка від коронавірусу доступна для всіх лікарів, які готові оплатити вартість самостійно. Ціна страхового полісу на 3 місяці складає 450 грн, 40% від вартості банк сплатить власним коштом. Таким чином, страхування від COVID-19 обійдеться лікарям 270 грн.

"В Україні поки немає спеціалізованої державної програми страхування медичного персоналу від коронавірусу. Тому більшість лікарів у разі інфікування коронавірусом змушені будуть лікуватися за власний кошт. В партнерстві з ПУМБ АСКА-Життя ініціювали програму "СтопКоронавірус", яка розрахована насамперед на лікарів, оскільки випадки зараження інфекційними захворюваннями у зв’язку із їх професійною діяльністю, не вважаються страховими випадками для звичайної медичної страховки і, відповідно, витрати на лікування не підлягають відшкодуванню. Такі проекти зі страхування лікарів зараз дуже необхідні. І вони можуть бути здійснені тільки в партнерстві з відповідальним бізнесом", – прокоментувала Генеральний директор АСКА-Життя Олена Пантова.

Максимальна сума страхових виплат по страховці становить 10 тисяч гривень. Страховка покриває перше захворювання на COVID-19, яке призвело до лікування в умовах стаціонару або амбулаторного лікування. Розмір страхової виплати складає по 300 гривень за кожен день лікування. У разі летального випадку страхова додатково виплачує платіж в розмірі 10 тисяч гривень.

Страховку зі знижкою 40% можуть отримати всі працівники закладів охорони здоров’я всіх форм власності не старше 70 років.

Страхування не надається, якщо страхувальник останні 30 днів перебував в інших країнах, де оголошено карантин у зв’язку з поширенням COVID-19; на момент страхування вже знаходиться під наглядом лікаря або на лікуванні саме коронавірусної інфекції COVID-19; на момент страхування йому діагностували такі захворювання, як діабет, онкологічні захворювання, інсульт, інфаркт, гостра ниркова недостатність та COVID-19.

Придбати страховку можна у відділеннях ПУМБ або дистанційно, заповнивши форму на сайті банку. Для не-лікарів страховка від коронавірусу доступна за повною вартістю. Для страхувальників, які не входять в зону підвищеного ризику, сума страхових виплат складає від 10 тисяч до 250 тисяч гривень. Страхові поліси доступні від СК АСКА-Життя та ARX.

АТ "ПУМБ". Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р