Пульсоксиметр у разі COVID-19: лікарка пояснила, який обрати

Моделі пульсоксиметрів в Україні відрізняються лише "наворотами": наявність кардіограми, кольоровий дисплей, синхронізація зі смартфоном і багато чого ще.

Але ж головне – це його вимірювальна здатність. А вона у всіх приладах приблизно однакова, пояснила сімейна лікарка Олена Матейчук, пише "КП в Україні".

"У мене пульсоксиметр звичайний із чорно-білим дисплеєм. У клініці – більш наворочений із кольоровим дисплеєм. І іноді мій простенький показує краще. Але хочу зазначити: пульсоксиметри в більшості своїй, які є в Україні, для вимірювання через палець. Але є прилади, які міряють рівень насичення крові через мочку вуха. Так ось вони – точніші. Правда, у нашій країні таких у продажу практично немає", – розповіла медикиня.

Однак, на думку Матейчук, рівень кисню в крові не завжди вчасно сигналізує про проблеми зі здоров'ям. В її практиці були випадки, коли у пацієнтів більш ніж з 50%-ним ураженням легень рівень кисню в крові становив 96-97%.

"У разі яскраво вираженого інтоксикаційного синдрому, який може помітити тільки лікар, а не пульсоксиметр. А падіння кисню сталося набагато пізніше інших симптомів: запалення легенів, температури, слабкості, зміни в крові. За весь період пандемії я не бачила показань нижче рівня 96%. набагато раніше з'являться якісь інші симптоми, за якими зрозуміло, що людина захворіла", – пояснила лікарка.

Експертка помітила в роботі пульсоксиметра деякі важливі нюанси. Наприклад, чорний або темний гель-лак на нігтях у жінок пристрій не просвічує. Шрами, пошкодження нігтя, підвищена грубість шкіри можуть спотворити промінь, і тоді прилад видає, наприклад, 60%, сіючи паніку.

"На мою особисту думку, для здорових людей цей прилад не актуальний. Протестувати себе на наявність дихальної недостатності нескладно: потрібно сісти, зосередитися і спокійно здійснювати глибокі вдихи і видихи протягом хвилини. Якщо кількість дихальних рухів не перевищує 30 разів на хвилину, то дихальної недостатності у людини немає", – розповіла Матейчук.

Вона додала, що також варто звертати увагу на посиніння в районі носогубного трикутника – цей індикатор універсальний як для дорослих, так і дітей. Однак для астматиків ситуація інша.

"По-перше, вони самі досить добре відчувають, коли з їхнім організмом відбувається щось не те. По-друге, в разі якщо у астматика проблема з диханням – потрібно терміново звертатися за допомогою до лікарів. І по-третє, вони зазвичай використовують пікфлуометри – дмуть у трубочку, і прилад показує ступінь порушення видихання і швидкості видиху. Для них він набагато актуальніший", – вважає лікарка.

Пульсоксиметри для вимірювання через палець для маленьких дітей мало ефективні. У дітей пальчики занадто маленькі, промінь їх нормально не уловлює, точність вимірювання може бути сумнівна, розповіла Матейчук.

"По дітях видно і без пульсоксиметра, що з ними щось не те. Якщо дитина активна, добре їсть, бігає, грає, але в неї температура – це нормально. Можна дати дитині дозу нурофена або парацетамолу в розрахунку на вагу дитини. Температура спаде, і має бути все в порядку. Для заспокоєння душі на другий день можна звернутися до лікаря, щоб напевно виключити будь-які проблеми", – зазначила лікарка.

Якщо ж дитина млява, пасивна, мало їсть – ось це той самий прапорець, на який і варто звернути увагу. У такому випадку потрібно звернутися до лікарів у найкоротші терміни, підкреслила Матейчук.

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