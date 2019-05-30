"Пулітцера засуньте в д*пу": Яніна Соколова жорстко пройшлася по топ-пропагандистах Путіна

Українська журналістка Яніна Соколова яскраво висміяла особливості роботи топ-пропагандистів Кремля, розкривши всю суть продажних російських ЗМІ.

У традиційній їй саркастичній манері ведуча рознесла посіпак путінського злочинного режиму у своєму шоу "Вечір із Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема вона провела порівняння між ставленням влади Російської Федерації до тих журналістів, які вихваляють її, і до тих, які насмілюються ставити їй гострі запитання.

Яніна Соколова

"Як ви думаєте, яка найскладніша професія? Шахтар, полярник, продавець "георгіївських" стрічок у Тернополі? Ні! Найскладніша професія — журналіст у Росії. Адже якщо ти ставиш незручні запитання владі, то можеш отримати п*зди. І отримуєш її. Але зате, якщо ти правильно висвітлюєш анексію території сусідніх країн, з огидою, але за покликом обов'язку живеш на загниваючому Заході, транслюючи його розкладання, знімаєш мелодраму про міст, то за відмінну роботу ти отримуєш нагороди, посади і особисту греблю десь там в Італії", — каже Соколова.

Також у стьобі над пропагандистами вона порушила таку тему, як хамське поводження рупорів Кремля з українськими гостями у студіях.

"А якщо ви український журналіст на російському телебаченні, то вас обов'язково пошле в д*пу вихований російський журналіст. І оплески, а потім фанфари і медаль! А Пулітцера свого собі в д*пу засунь. Служу Росії!" — потролила українка глашатаїв Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова розгромила головного кремлівського пропагандиста Дмитра Кисельова за антисемітську риторику у передачі до 9 Травня. У ній він заявив, що у Другій світовій війні народам СРСР була відведена роль переможців, а євреям — роль жертв Голокосту.

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