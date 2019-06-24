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ПЦУ жорстко покарала Філарета за УПЦ КП

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Православна церква України (ПЦУ) позбавила почесного патріарха Філарета права керування Київською єпархією, а також і контролю над місцевими храмами і монастирями.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні священного Синоду 24 червня після проведення патріархом так званих зборів про відновлення УПЦ КП.

Після засідання архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) заявив на брифінгу, що предстоятелю ПЦУ Епіфанію переходять у безпосереднє підпорядкування всі монастирі, храми Києва і церковні ієрархи, які до цього підпорядковувалися Філарету (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

Патріарх Філарет

Патріарх Філарет

"Беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською православною церквою, констатувати, що почесний патріарх Філарет залишається в складі єпископату Православної церкви України, проте втратив канонічні права і обов'язки, пов'язані з управлінням єпархією", - сказав він.

Зоря зазначив, що Філарет може звернутися в ПЦУ, щоб оскаржити рішення синоду на соборі церкви.

Крім того, на засіданні було ухвалено рішення виключити зі складу свого єпископату двох ієреїв, які приїхали 20 червня на "собор" Філарета з Росії - митрополита Білгородського Іоасафа і його вікарного єпископа Петра (Москальова).

За словами Зорі, вони разом з Філаретом висвятили на єпископа без згоди Синоду ПЦУ отця Іллю Зеленського з Харкова і архімандрита Андрія Маруцака з Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Православна церква України
Особи
Патріарх ФіларетЄвстратій (Зоря)
Місце
Україна
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Давно так надо было.
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