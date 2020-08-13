ПЦУ закликала припинити насильство в Білорусі: Епіфаній оприлюднив звернення

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній підтримав Білорусь та закликав її владу припинити насильство щодо власних громадян.

На своїй сторінці у Facebook він оприлюднив звернення українською та білоруською мовами і наголосив, що ПЦУ молиться за братів у вірі, котрі борються за власну свободу.

"Тіло одне, але має багато членiв, усi члени одного тiла, хоч їх багато, утворюють одне тiло [...] Чи страждає один член, з ним страждають усi члени" (1 Кор 12: 12,26) – так навчає нас апостол Павло про природу церкви, як єдиного тіла Христового. Саме в ці дні особливо страждає білоруський народ – наші сусіди, з якими від княжих часів ми мали багато століть спільної церковної та державної історії, складаючи до 1686 року єдину Київську Митрополію", – наголосив ієрарх.

Епіфаній також зазначив, що її неканонічна анексія Москвою мала і продовжує мати трагічні наслідки для православ'я у всій Східній Європі. Втім Україна уже змогла стати на шлях становлення власної церкви, і тепер черга за Білоруссю.

"З волі народу, котрий вірить, та за благословенням нашої спільної Матері-Церкви, Вселенського патріархату, Українська церква утвердилася серед автокефальних церков-сестер. Православна церква Білорусі має ті ж самі підстави та право просити Матір-Церкву про Томос, коли на те буде її бажання", – підкреслив предстоятель ПЦУ.

"Однак, незалежно від юрисдикційних питань, ми, як православні християни, складаємо єдину Церкву Христову. Тому ми, як Православна церква України, не можемо залишатися байдужими, не співстраждати, коли майбутнє білоруського народу, незалежність держави, свобода і безпека громадян, їхні життя опинилися під загрозою", – додав він.

Наприкінці звернення Епіфаній побажав білоруському народу з Божою допомогою знайти свою власну відповідь на виклики сьогодення, захистити свої гідність та свободу, а також демократичне і незалежне майбутнє своєї держави.

"Долучаю свій голос до заяв тих численних держав, міжнародних та громадянських інституцій, хто наполегливо закликає до негайного припинення насильства, звільнення тисяч невинно затриманих та проведення конструктивного діалогу між керівництвом Білорусі та громадянським суспільством задля мирного виходу з кризи. Наші молитви сьогодні – за білоруський народ, за перемогу правди, за зупинення насильства, за Божий захист для невинних, які страждають. Нехай Господь допоможе вам, брати і сестри, пройти ці важкі часи!" – адресував слова підтримки білорусам очільник ПЦУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня президентка Литви Даля Грибаускайте засудила президента Білорусі Олександра Лукашенка за силове придушення протестів у своїй країні й адресувала йому гнівне послання. Вона назвала політика "диктатором із закривавленими руками" й закликала піти.