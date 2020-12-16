ПЦУ у 2021 році можуть визнати ще 2-4 помісні православні церкви, – Драбинко

2021 року Православну церкву України можуть визнати ще 2-4 помісних православних церков світу.

Такий прогноз в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив митрополит Переяславський і Вишневський Православної церкви України Олександр Драбинко. "Ми йдемо колосальними темпами, порівняно з тим, як подібні процеси відбувалися у становленні інших православних помісних церков. Для прикладу, Російська церква очікувала свого визнання як автокефалії, незалежності від Константинополя, 141 рік", – наголосив він.

В контексті другої річниці створення в Україні Автокефальної Помісної Православної церкви, митрополит зазначив, що за цей час ПЦУ отримала визнання чотирьох помісних церков.

"Що готує наступний рік? Я просто впевнений, що це буде два, три, чотири визнання. Не менше двох, які нас очікують, я думаю, найближчим часом", – додав митрополит.

Він пояснив, що такий прогноз базується на інформації, що надходить з інших помісних церков. "Я знаю, які настрої панують серед керівництва цих церков, серед вірних, серед ієрархів на сьогоднішній день".

Митрополит не став називати конкретні церкви. Водночас він зауважив: "Принаймні, про три помісні церкви у мене є дуже хороша інформація. Їх на сьогоднішній день стримує виключно брудна дипломатія Москви, котра, дякуючи фінансам і іншим політичним чинникам, не дозволяє їм зробити певні кроки з визнання Православної церкви України", – сказав він.

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