ПЦУ показово відповіла Пєскову на "русофобські антитіла" в Україні

Назвавши "русофобію" в Україні "штучно насадженими антитілами", прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков тим самим визнав ідеологію "русского міра" хворобою.

Так гучну заяву російського чиновника прокоментував прессекретар Київської митрополії Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря). На своїй сторінці у Facebook він процитував слова Пєскова і розшифрував їх.

Архієпископ написав, що представник Володимира Путіна "підсвідомо сказав правду", оскільки "антиросійський" настрій – це захисна реакція українського суспільства "на агресивну та смертельно небезпечну інфекцію ідеології "русского міра".

"Антитіла – це наслідок захисної реакції організму на вторгнення хвороботворних вірусів. Якщо організм їх не виробить або їх буде недостатньо – збудник буде розмножуватися і хвороба буде поширюватися", – зазначив представник ПЦУ.

Зоря підкреслив, що якщо правильно "розшифровувати" висловлювання Пєскова, то "він стає чудовим джерелом правдивої інформації".

Свій пост церковник проілюстрував символічною фотографією – зображенням хреста в пам'ять про 15 000 жителів Батурина (Чернігівська область), які загинули під час російсько-шведської війни.

Батуринська різанина, як називають цю подію дослідники, – "лише один із сотень епізодів нашої спільної історії, які повинні спонукати нас зберігати і примножувати антитіла до всіх проявів московського імперіалізму", написав Зоря.

Пам'ятний хрест Facebook / Євстратій (Зоря)

Нагадаємо, під час інтерв'ю Пєсков заявив, що за останні роки керівництво України "неабияк попрацювало, щоб спровокувати якісь ворожі відчуття в своєму народові" щодо Росії.

Він також сказав, що українці та росіяни були і залишаються двома спорідненими, але при цьому вже не братськими, народами.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Пєсков зробив пропагандистську заяву: нібито Росія видає жителям тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей свої паспорти, тому що там "живуть етнічні росіяни".