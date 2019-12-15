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15 грудня • оновлено в 18:15
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"Повинні утриматися": Варфоломій вирішив раптово відвідати Україну: що відомо

1.5т
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Глава ПЦУ митрополит Епіфаній анонсував приїзд Вселенського Патріарха Варфоломія в Україну.

Про це церковник повідомив під час літургії з нагоди річниці створення помісної Церкви, передає "Укрінформ". Митрополит сказав, що візит відбудеться найближчим часом, однак конкретної дати не назвав.

Водночас Епіфаній повідомив, що в 2020 році ще кілька церков приєднаються до української помісної церкви.

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Із нагоди річниці отримання Томосу Православною церквою України Епіфаній заявив, що першим його завданням на чолі Церкви було зміцнити фундамент УПЦ і зберегти внутрішню єдність.

"Пройшов рік. Справляюся я з цим завданням? Вважаю, що так... Ми і зараз проходимо певний період випробувань... Незважаючи на всі перешкоди чи виклики, як внутрішні, так і зовнішні, ми повинні утриматися разом", – сказав він.

Епіфаній на святковому богослужінні також подякував Патріарху Варфоломію і всім причетним до визнання ПЦУ.

"Святкуючи перший ювілей, першу річницю [ПЦУ] ми також не повинні забувати про жертви, які принесені на протязі століть і за часів уже нашої новітньої історії, не маємо права їх забути, для нас вони є справжніми новітніми героями", – сказав глава Православної церкви України.

Патріарх Варфоломій

Патріарх Варфоломій

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно митрополит Епіфаній заявив, що вважає представників Російської православної церкви братами у Христі й сподівається на нормалізацію відносин.

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Митрополит Епіфаній Патріарх Варфоломій
Місце
Україна
Теги
релігія Православна церква України Томос
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