"Повинні утриматися": Варфоломій вирішив раптово відвідати Україну: що відомо

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній анонсував приїзд Вселенського Патріарха Варфоломія в Україну.

Про це церковник повідомив під час літургії з нагоди річниці створення помісної Церкви, передає "Укрінформ". Митрополит сказав, що візит відбудеться найближчим часом, однак конкретної дати не назвав.

Водночас Епіфаній повідомив, що в 2020 році ще кілька церков приєднаються до української помісної церкви.

Із нагоди річниці отримання Томосу Православною церквою України Епіфаній заявив, що першим його завданням на чолі Церкви було зміцнити фундамент УПЦ і зберегти внутрішню єдність.

"Пройшов рік. Справляюся я з цим завданням? Вважаю, що так... Ми і зараз проходимо певний період випробувань... Незважаючи на всі перешкоди чи виклики, як внутрішні, так і зовнішні, ми повинні утриматися разом", – сказав він.

Епіфаній на святковому богослужінні також подякував Патріарху Варфоломію і всім причетним до визнання ПЦУ.

"Святкуючи перший ювілей, першу річницю [ПЦУ] ми також не повинні забувати про жертви, які принесені на протязі століть і за часів уже нашої новітньої історії, не маємо права їх забути, для нас вони є справжніми новітніми героями", – сказав глава Православної церкви України.

Патріарх Варфоломій

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно митрополит Епіфаній заявив, що вважає представників Російської православної церкви братами у Христі й сподівається на нормалізацію відносин.

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