"Глибоко засмучені": РПЦ "помстилася" Олександрійському патріарху за визнання ПЦУ

У відповідь на те, що патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II визнав Православну церкву України, в РПЦ відмовилися від поминання церковника.

При цьому автокефальну українську церкву росіяни назвали неканонічною і розкольницькою, передає "Интерфакс".

"Російська православна церква глибоко засмучена інформацією про рішення Олександрійського патріарха Феодора визнати Епіфанія Думенка як керівника ПЦУ і поминанням його імені в диптихах Олександрійської церкви.

Це означає, що поминання імені Олександрійського патріарха не зможе тривати при здійсненні патріарших богослужінь у Російській православній церкві", – сказав заступник голови синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов.

За його словами, Синод Московського патріархату розгляне повідомлення, що надійшли, для ухвалення подальших рішень.

Патріарх Кирило, єпископ Російської православної церкви

Як писав OBOZREVATEL, у п'ятницю, 8 листопада, патріарх Феодор II згадував ім'я митрополита Київського Епіфанія під час богослужіння.

Відзначається, що це визнання відбулося після подібного кроку Грецької православної церкви, яка також почала євхаристійне спілкування з ПЦУ.

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