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7 січня • оновлено в 15:08
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ПЦУ створить додаток для смартфонів "Моя церква"

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Православна церква України створить мобільний додаток під назвою "Моя церква".

Про це в ефірі "Громадського" розповів представник Київської митрополії ПЦУ, архієпископ Євстратій.

Священнослужитель зазначив, що додаток буде працювати на смартфонах, що працюють на операційних системах IOS і Android.

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"Ця програма "Моя церква", де можна буде знайти найбільш затребувану інформацію. Наприклад, за календарем, або найближчого приходу, храму ПЦУ. Або інші питання, які виникають у зв'язку з церковним життям, і які можна вирішити через засоби сучасної комунікації", – пояснив архієпископ.

ПЦУ

ПЦУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава ПЦУ митрополит Єпіфаній оголосив про юридичну ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Євстратій (Зоря)
Місце
Україна
Тег
Православна церква України
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филя филя
филя филя
пообщаться с всевышним можно будет?)) а упоротым с темнейшим тоже?)))
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
именно что его, Епифашки церква...под финансированием Пороси..Иногда правда прорывается в названии.
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