ПЦУ спростувала міф про трьох Спасів у серпні в Україні: як правильно називати ці свята

Православна церква України пояснила, звідки в Україні пішла традиція відзначати три Спаси у серпні, та озвучила справжні назви цих свят.

На офіційній сторінці ПЦУ у Facebook наголосили, що всі вони започатковані на честь Спасителя Ісуса Христа, втім корективи у їхні назви вніс народ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Народні назви цих свят, де згадуються мед чи яблука, не повинні закривати головного: що всі вони присвячені нашому єдиному Господу Ісусу Христу. Звідси й назва – Спас. Перший, другий чи третій Спас – назви умовні через черговість у календарі", – йдеться у поясненні.

Насправді ж маються на увазі:

Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього – 14 серпня.

Преображення Господнє – 19 серпня.

Перенесення з Едеси до Константинополя нерукотворного образа Господа Ісуса Христа – 29 серпня.

У ПЦУ нагадали вірянам, що ці три православні свята не пов’язані між собою ні хронологічно, ні географічно, але прославляють єдиного Спасителя. Саме задля подяки Богові за благословення врожаєм існує давня традиція приносити до храму мед, а також плоди, що достигають у цей час: яблука, виноград, горіхи тощо. А в молитві на освячення плодів лунають прохання за здоров’я тих, хто працював коло них.

"Пам’ятаймо, що все на цій землі – дар від Бога. Тож щиро дякуймо Господу за всі Його благодіяння щодо нас!" – підсумували у зверненні.

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