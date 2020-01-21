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21 січня • оновлено в 19:13
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"ПЦУ розпадеться": Філарет заявив, що мріє об'єднатися з Московським патріархатом

3.3т
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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що мріє об'єднатися з Українською православною церквою Московського патріархату.

Про це він розповів 20 січня під час пресконференції в Києві, передає Релігійно-інформаційна служба України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо Московський Патріарх визнає УПЦ МП як автокефальну Церкву, але в статусі Патріархату, то наступним кроком буде об’єднання Київського і Московського Патріархатів в єдину Українську Православну Церкву, але в статусі Київського Патріархату. Тоді оцей Патріархат переможе все. В результаті цього об’єднання парафії, єпархії та єпископат ПЦУ почнуть приєднуватися до Київського Патріархату. ПЦУ розпадеться і буде в Україні одна Православна Церква", – сказав Філарет.

Почесний патріарх ПЦУ Філарет

Почесний патріарх ПЦУ Філарет

Unian.UA

Своїм завданням Філарет бачить збільшення Київського Патріархату, щоб "став таким же великим, як був до утворення ПЦУ".

"Моя мета збільшувати єпископат, парафії, єпархії, духовенство Київського Патріархату в Україні, приєднувати до Київського Патріархату парафії в Європі, в США та в Канаді", – зазначив Філарет.

Раніше OBOZREVATEL писав, що почесний патріарх Православної церкви України Філарет зажадав від Вселенського патріарха Варфоломія повернути оригінал постанови Помісного собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року, яка прийняла рішення про ліквідацію патріархату.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Патріарх Філарет
Теги
церква Православна церква України
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Федоров Федор
Федоров Федор
Бес - раскольник ищет, куда прибиться.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Опомнился? Ну, что ж, я рад. Но фарш не провернуть назад. И хоть понятна мне печаль, тебя ни капельки не жаль. Лишь не пойму: как ты, пройдоха, не разглядел во всём подвоха? :)
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Шенкаренко Костянтин
Шенкаренко Костянтин
вот так и хочется спросить: дядя Филарет, ты идиот?!
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