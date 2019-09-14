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14 вересня • оновлено в 15:03
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ПЦУ пояснила скандальне рішення суду щодо ліквідації УПЦ КП

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Окружний адміністративний суд Києва не приймав рішення, яке б визнавало незаконною постанову Міністерства культури ліквідувати УПЦ КП.

Про це повідомили в прес-службі Православної церкви України, коментуючи заяви в ЗМІ.

"12 вересня засобу масової інформації і низка сторінок в соціальних мережах поширили інформацію, що нібито за постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 11.09.2019 року у цій справі визнано протиправним наказ Міністерства культури України № 54 від 30.01.2019 року. Перш за все звертаємо увагу суспільства на те, що дане визначення винесене в якості забезпечення позову, а не за результатами розгляду справи по суті, тобто носить тимчасовий характер", - йдеться в повідомленні.

Новини
ПЦУ пояснила скандальне рішення суду щодо ліквідації УПЦ КП

ПЦУ пояснила скандальне рішення суду щодо ліквідації УПЦ КП

24 канал

У ПЦУ відзначили, що зі змісту постанови суду все одно складається враження, що суддя "не до кінця розуміє предмет судового розгляду". Постанову в ПЦУ назвали незаконною і обіцяють оскаржити в апеляційному порядку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив здійснювати будь-які дії по ліквідації УПЦ КП до розгляду судового позову до Мінкульту.

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Україна
Теги
УПЦ КП Православна церква України
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Харченко Александр
Харченко Александр
Филарет задолбал уже, вредитель...
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Serov Oleg
Serov Oleg
отдайте термос филарету..
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