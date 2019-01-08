ПЦУ поповнилася першою парафією УПЦ МП із Рівненщини

До єдиної Православної церкві України приєдналася перша парафія УПЦ МП на Рівненщині – громада Хрестовоздвиженського храму села Деражне Костопільського району.

Про рішення, ухвалене відразу після святкової літургії 7 січня, повідомив староста храму Микола Гаврилюк. "За" проголосували всі присутні, пише Радіо Свобода.

"Громада висловила бажання, щоб у нашому селі була створена Українська православна церква. В цей час приміщення було вщерть заповнене людьми. Отець Віктор (Чабан) підтримав це рішення і готовий служити і далі", – розповів Гаврилюк.

Храм с. Деражне Костопільського району Ok

Храм с. Деражне Костопільського району Сегодня

Уточнюється, що вихід із Московського патріархату підтримали понад 300 жителів Деражного. При цьому, жоден із парафіян не виступив проти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україні передбачили церковний бум після наданого 5 січня Томосу ПЦУ.