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ПЦУ поповнилася першою парафією УПЦ МП із Рівненщини

1.9тЧитати матеріал російською

До єдиної Православної церкві України приєдналася перша парафія УПЦ МП на Рівненщині – громада Хрестовоздвиженського храму села Деражне Костопільського району.

Про рішення, ухвалене відразу після святкової літургії 7 січня, повідомив староста храму Микола Гаврилюк. "За" проголосували всі присутні, пише Радіо Свобода.

"Громада висловила бажання, щоб у нашому селі була створена Українська православна церква. В цей час приміщення було вщерть заповнене людьми. Отець Віктор (Чабан) підтримав це рішення і готовий служити і далі", – розповів Гаврилюк.

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Храм с. Деражне Костопільського району

Храм с. Деражне Костопільського району

Ok

Храм с. Деражне Костопільського району

Храм с. Деражне Костопільського району

Сегодня

Уточнюється, що вихід із Московського патріархату підтримали понад 300 жителів Деражного. При цьому, жоден із парафіян не виступив проти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україні передбачили церковний бум після наданого 5 січня Томосу ПЦУ.

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
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Галицький Данило
Галицький Данило
Моськи гундяевской перетрахии воют, а караван идёт.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты сколько не делайте рекламу своей сатанинской секты ПЦУ, к церкви она не будет иметь отношения)))
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
У сборища антихристов, Порошенковской Церкви в Украине (ПЦУ) стамбульско прихода, пополнение.
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