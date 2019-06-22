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ПЦУ покарала священиків, які підтримали Філарета: опубліковані документи

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Православна церква України тимчасово відсторонила від служіння двох священнослужителів, які взяли участь у соборі УПЦ КП.

Йдеться про збори, які 20 червня в Києві провів почесний патріарх ПЦУ Філарет. Про це повідомляється на сторінці релігійної організації у Facebook.

Служіння заборонили архімандриту Андрію Маруцаку та ієромонаху Іллі Зеленському на три місяці та пів року відповідно.

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Філарет і Епіфаній

Філарет і Епіфаній

cerkvarium.org

ПЦУ покарала священиків, які підтримали Філарета: опубліковані документи

facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

ПЦУ покарала священиків, які підтримали Філарета: опубліковані документи

facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Обох звинуватили в "активній участі в діях, спрямованих на поділ церкви". Маруцак до того ж нібито намагався захопити управління Свято-Феодосійським чоловічим монастирем у Києві.

Ієромонаха Іллю також звільнили з посади настоятеля парафії Святого Архистратига Михаїла в місті Барвінкове (Харківська область).

Відзначимо, під час так званого собору Київського патріархату Філарет відкинув Томос про автокефалію й "відновив" раніше ліквідовану УПЦ Київського патріархату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Філарет уже звернувся до Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити його УПЦ КП.

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Тема
Православна церква України
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
Теги
церковний конфліктУПЦ КППЦУрелігія
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Так они уже в другой секте и плевали на указы Петькиной Церкви в Украине.
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Блин, я столько попкорна не сожру
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