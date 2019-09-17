ПЦУ отримала визнання ще однієї світової церкви

Делегація Православної Церкви України здійснила візит до Митрополії Лангади (Грецька Республіка), де місцева церква Південної Африки де-факто визнала ПЦУ.

Під час візиту представників ПЦУ священики співслужили ієрархам трьох Помісних Церков. Про це у Facebook повідомляє пресслужба Церкви.

У богослужінні, крім ієрархів Константинопольського Патріархату і Елладської Православної Церкви та Православної Церкви України, взяв участь ієрарх Олександрійської Православної Церкви – єпископ Мозамбіцький Хризостом (Карангуніс).

"Співслужінням за Божественною літургією архієрею з Південної Африки було засвідчено євхаристійну єдність, тобто визнання "де-факто" Православної Церкви України ще однією Помісною Церквою", – йдеться в повідомленні.

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади Пресслужба ПЦУ

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади Пресслужба ПЦУ

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади Пресслужба ПЦУ

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади Пресслужба ПЦУ

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади Пресслужба ПЦУ

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади Пресслужба ПЦУ

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади Пресслужба ПЦУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Синод Елладської церкви підтвердив канонічність отримання автокефалії Православною церквою України від Вселенського патріарха.

Також глава Елладської православної церкви архієпископ Ієронім II під час богослужіння в Афінах згадав ПЦУ в переліку помісних автокефальних православних церков (диптиху).

Зазначимо, що Синод Албанської православної церкви пішов на поводу у Росії і не визнав нову Православну церкву України.

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