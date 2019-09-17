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17 вересня • оновлено в 14:40
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ПЦУ отримала визнання ще однієї світової церкви

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Делегація Православної Церкви України здійснила візит до Митрополії Лангади (Грецька Республіка), де місцева церква Південної Африки де-факто визнала ПЦУ.

Під час візиту представників ПЦУ священики співслужили ієрархам трьох Помісних Церков. Про це у Facebook повідомляє пресслужба Церкви.

У богослужінні, крім ієрархів Константинопольського Патріархату і Елладської Православної Церкви та Православної Церкви України, взяв участь ієрарх Олександрійської Православної Церкви – єпископ Мозамбіцький Хризостом (Карангуніс).

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"Співслужінням за Божественною літургією архієрею з Південної Африки було засвідчено євхаристійну єдність, тобто визнання "де-факто" Православної Церкви України ще однією Помісною Церквою", – йдеться в повідомленні.

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади

Пресслужба ПЦУ

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади

Пресслужба ПЦУ

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади

Пресслужба ПЦУ

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади

Пресслужба ПЦУ

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади

Пресслужба ПЦУ

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади

Пресслужба ПЦУ

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади

Візит ПЦУ до Митрополії Лангади

Пресслужба ПЦУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Синод Елладської церкви підтвердив канонічність отримання автокефалії Православною церквою України від Вселенського патріарха.

Також глава Елладської православної церкви архієпископ Ієронім II під час богослужіння в Афінах згадав ПЦУ в переліку помісних автокефальних православних церков (диптиху).

Зазначимо, що Синод Албанської православної церкви пішов на поводу у Росії і не визнав нову Православну церкву України.

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Місце
Греція
Теги
Православна церква України церква релігія
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70rus xxx
70rus xxx
Год прошел,а ПЦУ все признания ищет.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Скоро этих свиней пингвины признают , все они одной животной породы.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Четыре попа выпили горилки и сказали признаём ,тварей ,а на утро скажут черти с чудами померещились.
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