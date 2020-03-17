ПЦУ опублікувала молитву проти коронавірусу

Православна Церква України опублікувала молитву проти смертельного коронавірусу.

Текст проти згубної епідемії був опублікований на сайті ПЦУ у вівторок, 17 березня. Також напередодні Церква дозволила не цілував ікони і причащатися з одноразового посуду, порадивши долучатися до молитви через відеотрансляцію.

Публікуємо повний текст молитви:

Господи, Боже наш, багатий милосердям і милістю, що Своїм мудрим Провидінням керуєш нашим життям, вислухай нашу молитву, прийми покаяння за гріхи наші, припини пошесть згубну, яка спіткала нас, як Ти і раніше припиняв згубні пошесті серед людей.

Милосердний Спасителю, захисти здоров’я тих, хто на Тебе уповає. Лікарю душ і тіл наших, дай одужання тим, що хворіють, і підведи їх з ложа недуги та страждань. Благослови, Господи, укріпи і захисти Своєю благодаттю усіх тих, хто з благодійністю і жертовністю піклується про хворих вдома чи в лікарнях. Визволи людей в нашому місті (селі, монастирі), в нашій країні і по всьому світу від пошесті згубної, від хвороб і страждань та навчи нас цінувати життя і здоров’я як Твої дари. Дай нам, Боже, Твій мир і наповни наші серця непохитною вірою в Твій захист, надією на Твою підтримку і любов’ю до Тебе і наших ближніх.

Твоє бо є щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і навіки віків. Амінь.

Глава ПЦУ Єпіфаній ПЦУ

Як писав OBOZREVATEL, станом на вечір 17 березня в Україні кількість заражених коронавірусом громадян збільшилася до 14 осіб, двоє з них – померли.

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