ПЦУ оприлюднила правила проведення богослужінь після пом'якшення карантину

Через послаблення карантину Православна церква України з 22 травня поступово відновлює спільні богослужіння за участі мирян у тих областях, де це дозволяє епідеміологічна ситуація.

Офіційне повідомлення з цього приводу з'явилося на сторінці ПЦУ в Facebook. У ньому також чітко окреслені правила, яких повинні дотримуватися віряни та священнослужителі.

"Увесь час карантинних заходів Православна церква України дотримувалась обмежень, розділяючи цей тягар з усім українським суспільством. Для кожного з нас це також було і можливістю розбудувати свою домашню Церкву, більше та сумлінніше молитися в оселі. Та віряни потребують духовної підтримки у спільній молитві та причастя Святих Таїн у храмі Божому", – йдеться у зверненні.

Водночас в ньому наголошується, що парафіяни повинні бути свідомими та послідовними в дотриманні заходів безпеки, аби не піддавати ризику зараження коронавірусом себе та інших людей.

У ПЦУ пояснили, що богослужіння будуть дозволені лише за умови дотримання таких правил:

участь не більше однієї особи на 10 метрів квадратних площі храму.

Термометрія перед походом до церкви.

Відмова від відвідування храму у разі поганого самопочуття, наявності ознак респіраторних захворювань чи недавнього контакту з хворими.

Відвідування церкви лише в масках.

У храмі обов'язково мають бути наявні дезінфектори, розташовані одразу біля входу.

Регулярна дезінфекція храму та поверхонь.

ПЦУ "Прямий"

У тому разі, коли храм заповнений відповідно до норм карантину, інші віряни можуть брати участь у богослужінні на території храму – із дотриманням “соціальної дистанції”.

Для цього священнослужителям варто попередньо позначити місця для зручності та безпеки вірян. За можливості – розташувати на вулиці засоби трансляції.

Причастя буде віддаватися кожному окремо в руки. Перед ним і священник, і віряни повинні продезінфікувати руки.

"Православна церква України закликає дбати як про своє духовне, так і фізичне здоров’я. Наші двері завжди відчинені. Та пам’ятаймо: коли ми заходимо у храм, ми перебуваємо в Божому Домі, де панує любов до ближнього, повага та взаєморозуміння", – звернулася ПЦУ до парафіян, уточнивши, що онлайн-трансляції богослужінь також будуть проводитися до остаточного виходу України з карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL: