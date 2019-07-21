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"ПЦУ не буде!" Філарет передбачив Україні патріархат

3.9т Читати матеріал російською

Почесний патріарх Філарет заявив, що в Україні буде встановлений патріархат.

Водночас він не назвав часових рамок, посилаючись на волю Бога, передає "Сегодня".

"Я знаю одне — Київський патріархат був, є і буде. Це — майбутнє української церкви. І в майбутньому це буде одна церква. Не буде ні Московського патріархату, ні Київського, ні ПЦУ. Майбутнє — це єдина українська православна церква", — зазначив він.

Відповідаючи на запитання, через скільки років це може статися, патріарх уточнив: "Це залежить від Бога. Церквою керує Христос. Це його церква. І він сказав: "Я з вами до кінця століття". Якщо Господь сказав так, значить, він керує і своєю церквою, і нами".

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"Згадаймо історію Київського патріархату. У 1992 році вона була маленькою, як гірчичне зерно. А стала найбільшою церквою України. І виросла, як виростає із гірчичного зерна дерево. В майбутньому в Україні буде одна православна церква в статусі патріархату", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Православна церква України
Особа
Патріарх Філарет
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
Достатньо молитов від Філарета, щоб у майбутньому в Україні була одна православна церква в статусі патріархату. А зараз Вселенський патріарх відтворив історичну, законну Київську митрополію (ПЦУ), яка ВЖЕ по праву зайняла своє місце в Диптиху Константинопольської (першої) православної церкви. Дякувати Богу.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Мир Миру, Ты дуpа в цеpкви ни pазу не былаНе знаешь как пpавильно кpестится.На х у й тебе Бог???Тебе к Туpчинову в секту самое место.У Бога нет национальностей.У него нет нции по над усе.И "Отче наш"отличается от "Щенвмеpла".Когда поймешь pазницу-добpо пожаловать в хpам Божий.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Бес в него вселился.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
задолбал уже всех этот хрен
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