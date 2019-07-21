"ПЦУ не буде!" Філарет передбачив Україні патріархат

Почесний патріарх Філарет заявив, що в Україні буде встановлений патріархат.
Водночас він не назвав часових рамок, посилаючись на волю Бога, передає "Сегодня".
"Я знаю одне — Київський патріархат був, є і буде. Це — майбутнє української церкви. І в майбутньому це буде одна церква. Не буде ні Московського патріархату, ні Київського, ні ПЦУ. Майбутнє — це єдина українська православна церква", — зазначив він.
Відповідаючи на запитання, через скільки років це може статися, патріарх уточнив: "Це залежить від Бога. Церквою керує Христос. Це його церква. І він сказав: "Я з вами до кінця століття". Якщо Господь сказав так, значить, він керує і своєю церквою, і нами".
"Згадаймо історію Київського патріархату. У 1992 році вона була маленькою, як гірчичне зерно. А стала найбільшою церквою України. І виросла, як виростає із гірчичного зерна дерево. В майбутньому в Україні буде одна православна церква в статусі патріархату", — підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет на початку травня раптово вирішив відновити Київський патріархат.
У відповідь у ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Пізніше Філарет зібрав "собор", на якому відкинув Томос про Єдину українську церкву і заявив про відновлення УПЦ КП.
Через це ПЦУ позбавила Філарета права керування Київською єпархією, а також контролю над місцевими храмами і монастирями.
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