ПЦУ може стати патріархатом: у Константинополі назвали умову

Православна церква України (ПЦУ) може отримати статус патріархату, однак для цього об'єднання має бути глибшим.

Про це в інтерв'ю "Бі-бі-сі" заявив архієпископ Памфілійський Данил, який був екзархом Вселенського патріарха і брав участь у процесі надання ПЦУ автокефалії.

"У ПЦУ є всі можливості й передумови, щоб набути статусу патріархату, але спочатку має відбутися процес більш глибокого об'єднання. Тобто об'єднатися повинні не тільки колишні УПЦ КП й УАПЦ, а й ієрархи і духовенство РПЦ, які сьогодні є в Україні", — сказав він.

За його словами, коли цей глобальніший процес відбудеться, Українська церква зможе звернутися до Константинополя, і Вселенський патріархат готовий розглянути це питання.

Архієпископ Данил "Бі-бі-сі"

"Константинополь, звичайно, готовий про це розмовляти", — підкреслив архієпископ.

Також він додав, що це буде зміна Томосу і проголошення патріархії. "Константинополь ніколи не приховував, що це цілком можливо", — підсумував Данил.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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