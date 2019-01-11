ПЦУ може стати патріархатом: у Константинополі назвали умову

Православна церква України (ПЦУ) може отримати статус патріархату, однак для цього об'єднання має бути глибшим.
Про це в інтерв'ю "Бі-бі-сі" заявив архієпископ Памфілійський Данил, який був екзархом Вселенського патріарха і брав участь у процесі надання ПЦУ автокефалії.
"У ПЦУ є всі можливості й передумови, щоб набути статусу патріархату, але спочатку має відбутися процес більш глибокого об'єднання. Тобто об'єднатися повинні не тільки колишні УПЦ КП й УАПЦ, а й ієрархи і духовенство РПЦ, які сьогодні є в Україні", — сказав він.
За його словами, коли цей глобальніший процес відбудеться, Українська церква зможе звернутися до Константинополя, і Вселенський патріархат готовий розглянути це питання.
Архієпископ Данил
"Бі-бі-сі"
"Константинополь, звичайно, готовий про це розмовляти", — підкреслив архієпископ.
Також він додав, що це буде зміна Томосу і проголошення патріархії. "Константинополь ніколи не приховував, що це цілком можливо", — підсумував Данил.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також у мережі опублікували переклад тексту документа.
7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію у Софійський собор.
8 січня Томос відвезли назад у Стамбул для підписання його 11 членами Синоду Вселенського Патріархату. Це пов'язане з тим, що документ ПЦУ отримала за три дні до засідання ієрархів у Константинополі (вони збираються 9 числа кожного місяця).
9 січня усі члени Синоду Вселенського Патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.
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