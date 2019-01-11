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ПЦУ може стати патріархатом: у Константинополі назвали умову

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Православна церква України (ПЦУ) може отримати статус патріархату, однак для цього об'єднання має бути глибшим.

Про це в інтерв'ю "Бі-бі-сі" заявив архієпископ Памфілійський Данил, який був екзархом Вселенського патріарха і брав участь у процесі надання ПЦУ автокефалії.

"У ПЦУ є всі можливості й передумови, щоб набути статусу патріархату, але спочатку має відбутися процес більш глибокого об'єднання. Тобто об'єднатися повинні не тільки колишні УПЦ КП й УАПЦ, а й ієрархи і духовенство РПЦ, які сьогодні є в Україні", — сказав він.

За його словами, коли цей глобальніший процес відбудеться, Українська церква зможе звернутися до Константинополя, і Вселенський патріархат готовий розглянути це питання.

Архієпископ Данил

Архієпископ Данил

"Бі-бі-сі"

"Константинополь, звичайно, готовий про це розмовляти", — підкреслив архієпископ.

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Також він додав, що це буде зміна Томосу і проголошення патріархії. "Константинополь ніколи не приховував, що це цілком можливо", — підсумував Данил.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Ой ... получается (!) каноническое УПЦ МП не участвовали на объединительном соборе ? Ой .., получается объединились религиозные общества в метрополию Стамбула.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло как с МАНДАйном и безвизом наыбали, так и с томосом отъимели!!!
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Ustimovich Maksim
Ustimovich Maksim
Ни одна Церковь не признала СЦУ. Лохов украины опять трахнули.Как и с туристическим безвизом.
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