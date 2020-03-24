Приміщення Православної церкви України можуть прийняти хворих на коронавірус, якщо буде така необхідність.

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Про це повідомляється на сторінці предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія у Facebook.

day.kyiv.ua

"Церква – завжди зі своїм народом, навіть у найскладніші часи. Тому і в нинішній ситуації ми не залишаємося осторонь, і свідчимо про свою віру справами. Приміщення, в моєму розпорядженні як митрополита, при необхідності будуть надані для прийому хворих. Тому найближчими днями вони будуть підготовлені, щоб у разі необхідності прийняти тих, хто потребує обстеження або лікування", – зазначив він.

Також священики проводитимуть богослужіння в храмах ПЦУ під час карантину, але без особистої присутності вірян.

"Священний синод дав роз'яснення, що через введення державою та місцевою владою посилених обмежень на пересування і збори можна, щоб богослужіння в храмах проводили тільки священнослужителі і церковнослужителі, без особистої присутності вірян. Ми і надалі будемо приносити Безкровну Жертву за всіх і за все, знаючи, що кожен із вас приєднується до нашої спільної молитви з дому, включаючи онлайн або телетрансляцію", – зазначив Епіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, митрополит Епіфаній закликав вірян дотримуватися правил карантину, введеного через поширення коронавірусу.

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