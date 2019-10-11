"Об'єднує всю Україну!" Епіфаній розповів про епохальний етап для ПЦУ

Від дня створення Православної церкви України 15 грудня 2018 року до неї приєдналися сім тисяч парафій, 77 монастирів і 47 єпархій, де несуть служіння 58 архієреїв.

Про це на сторінці у Facebook повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній. Він уточнив, що дані наводяться за станом на жовтень 2019-го.

"Не минуло й року, як наша церква отримала довгоочікуваний Синодальний Патріарший Томос про автокефалію і стала однією з 15 помісних автокефальних православних церков світу, вийшовши таким чином на новий, без сумніву, епохальний етап свого розвитку", – зазначив Епіфаній.

Епіфаній ТСН

Із 58 архієреїв, які несуть служіння в ПЦУ, – 46 правлячих, вісім вікарних і чотири титулярних. Три архієреї знаходяться на спокої.

"Наша церква – відкрита і сучасна, яка об'єднує всю Україну: із заходу на схід, з півдня на північ. Великим божим даром є те, що ми можемо спільно розділити радість урочистостей і вагомих річниць українського православ'я, а також створювати нові сторінки історії вже незалежної помісної церковної сім'ї разом", – написав митрополит.

Як писав OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!