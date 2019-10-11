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11 жовтня • оновлено в 20:38
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"Об'єднує всю Україну!" Епіфаній розповів про епохальний етап для ПЦУ

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Від дня створення Православної церкви України 15 грудня 2018 року до неї приєдналися сім тисяч парафій, 77 монастирів і 47 єпархій, де несуть служіння 58 архієреїв.

Про це на сторінці у Facebook повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній. Він уточнив, що дані наводяться за станом на жовтень 2019-го.

"Не минуло й року, як наша церква отримала довгоочікуваний Синодальний Патріарший Томос про автокефалію і стала однією з 15 помісних автокефальних православних церков світу, вийшовши таким чином на новий, без сумніву, епохальний етап свого розвитку", – зазначив Епіфаній.

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Епіфаній

Епіфаній

ТСН

Із 58 архієреїв, які несуть служіння в ПЦУ, – 46 правлячих, вісім вікарних і чотири титулярних. Три архієреї знаходяться на спокої.

"Наша церква – відкрита і сучасна, яка об'єднує всю Україну: із заходу на схід, з півдня на північ. Великим божим даром є те, що ми можемо спільно розділити радість урочистостей і вагомих річниць українського православ'я, а також створювати нові сторінки історії вже незалежної помісної церковної сім'ї разом", – написав митрополит.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
Теги
Православна церква України релігія
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Южный Гарик
Южный Гарик
Не признанная в православном мире...
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Вітаю Україну.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
1) Новое Время- *журнальчик* Украины. 2) ".. 32. Андрій Герус, представник президента в Кабміні, депутат IX скликання ВР від партії Слуга народу 33. Віктор Іванчик, засновник і гендиректор агропромислового холдингу Астарта 34. Епіфаній, глава ПЦУ 35. Сергій Тігіпко, акціонер групи ТАС..." Это круто! ДБЛ,БЛД!
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