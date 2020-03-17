Головна Новини
17 березня • оновлено в 21:27
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

ПЦУ дозволила не цілувати ікони і причащатися з одноразового посуду

442
Читати матеріал російською

Православна Церква України ввела ряд практичних змін для духовенства і прихожан у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.

Пресслужба ПЦУ закликала в першу чергу обмежити службу за кількістю осіб (не більше 10), або ж залишатися вдома і долучатися до спільної молитви через відеотрансляцію.

Також Священним Синодом було рекомендовано посилити заходи протиепідемічної безпеки в храмах, використовувати засоби дезінфекції, в тому числі для підтримки чистоти ікон і інших святинь.

На час пандемії достатнім проявом поваги до святинь (Хреста, ікон, святих мощей) є уклін перед ними, без цілування. Також вирішено використовувати для запивки після прийняття причастя одноразового посуду або споживати тільки антидор.

Під час гарної погоди дозволяється богослужіння під відкритим небом, біля храмів, при дотриманні правил числа одночасно присутніх і "соціальної дистанції".

На хрещеннях і похоронах ПЦУ також закликала дотримуватися обмеження щодо кількості присутніх.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше митрополит ПЦУ Дмитро Рудюк назвав обмеження під час причастя через коронавірус "богохульством" і закликав не йти на подібні "зневаги".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Православна церква України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги