ПЦУ дозволила не цілувати ікони і причащатися з одноразового посуду

Православна Церква України ввела ряд практичних змін для духовенства і прихожан у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.

Пресслужба ПЦУ закликала в першу чергу обмежити службу за кількістю осіб (не більше 10), або ж залишатися вдома і долучатися до спільної молитви через відеотрансляцію.

Також Священним Синодом було рекомендовано посилити заходи протиепідемічної безпеки в храмах, використовувати засоби дезінфекції, в тому числі для підтримки чистоти ікон і інших святинь.

На час пандемії достатнім проявом поваги до святинь (Хреста, ікон, святих мощей) є уклін перед ними, без цілування. Також вирішено використовувати для запивки після прийняття причастя одноразового посуду або споживати тільки антидор.

Під час гарної погоди дозволяється богослужіння під відкритим небом, біля храмів, при дотриманні правил числа одночасно присутніх і "соціальної дистанції".

На хрещеннях і похоронах ПЦУ також закликала дотримуватися обмеження щодо кількості присутніх.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше митрополит ПЦУ Дмитро Рудюк назвав обмеження під час причастя через коронавірус "богохульством" і закликав не йти на подібні "зневаги".

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