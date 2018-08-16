"Псувала свято": у Криму вихователі дитсадка цинічно образили дівчинку-аутиста

В одному з дитячих садків тимчасово окупованої Ялти вихователі відправили додому дівчинку-аутиста під приводом застуди, щоб вона "не псувала свято" решті дітей.

Про кричущу ситуацію розповіла мама чотирирічної Жені, яка залучила до розслідування поведінки педагогів навіть "прокуратуру", повідомляється на Telegram-каналі Mash.

За словами жінки, її вкрай здивував той факт, що дівчинку відправили додому лікуватися, оскільки дитина виглядала абсолютно здоровою. У зв'язку з цим вона вирішила зводити дочку до лікаря, який підтвердив, що у дитини немає ніякої застуди.

Виявилося, що 10 серпня в Ялті відзначали день міста. З цього приводу вихователі влаштували в садку свято, проте не захотіли, щоб Женя "заважала" звичайним дітям. Дівчинка ходить в групу із загальним розвитком і, за словами мами, вихователям це не подобалося із самого початку.

Щоб покарати співробітників дитсадка за цинічний вчинок, жінка взяла в лікарні довідку про стан здоров'я дочки і звернулася з нею в "прокуратуру".

Дівчинка Женя Telegram-канал Mash

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