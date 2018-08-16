МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

"Псувала свято": у Криму вихователі дитсадка цинічно образили дівчинку-аутиста

Читати новину російською

В одному з дитячих садків тимчасово окупованої Ялти вихователі відправили додому дівчинку-аутиста під приводом застуди, щоб вона "не псувала свято" решті дітей.

Про кричущу ситуацію розповіла мама чотирирічної Жені, яка залучила до розслідування поведінки педагогів навіть "прокуратуру", повідомляється на Telegram-каналі Mash.

За словами жінки, її вкрай здивував той факт, що дівчинку відправили додому лікуватися, оскільки дитина виглядала абсолютно здоровою. У зв'язку з цим вона вирішила зводити дочку до лікаря, який підтвердив, що у дитини немає ніякої застуди.

Новини
Біль та приниження: на Волині водій маршрутки зачинив двері перед носом дитини-аутиста

Виявилося, що 10 серпня в Ялті відзначали день міста. З цього приводу вихователі влаштували в садку свято, проте не захотіли, щоб Женя "заважала" звичайним дітям. Дівчинка ходить в групу із загальним розвитком і, за словами мами, вихователям це не подобалося із самого початку.

Щоб покарати співробітників дитсадка за цинічний вчинок, жінка взяла в лікарні довідку про стан здоров'я дочки і звернулася з нею в "прокуратуру".

Дівчинка Женя

Telegram-канал Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селищі Гвардійське Сімферопольського району в анексованому Криму школярі жорстоко знущалися над 11-річним ровесником і знімали це на відео.

Місце
УкраїнаЯлта
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ски Андрей
Ски Андрей
ну так руЗЗЬкий мир...там не рабы другим!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги