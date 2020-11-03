Життя в демократичному суспільстві неминуче ставить нас перед вибором. Ми вибираємо владу, обираємо її повалити, вибираємо як вибирати та обираємо власне форму цієї влади.

При цьому ніхто не може дати чітких критеріїв людини, яка б ідеально підходила на роль чиновника високого рангу. Комусь важливо, щоб при владі перебувала конкретна людина із залізною силою волі, жорстким підходом і принципами. Інші вважають за краще бачити в кріслі президента / прем'єра / мера гнучкого ліберального політика, який вміє домовлятися. Третім важливо, щоб у сильних світу цього обов'язково була сім'я і зобов'язання. Ці чинники, багато хто вважає, гуманізують владу. Більш того, ряд вчених сходяться на думці, що виборці бачать ідеальним того політика і кандидата, який дуже схожий на них самих.

Кому влада шкідлива?

На ділі ж універсального коктейлю особистісних характеристик не існує. Адже, як говорив Бернард Шоу, всі ми заслуговуємо на владу, яку маємо. З іншого боку, завжди є шанс поліпшити картину, якщо трохи глибше розглянути кандидатуру кожного і балотуються. І не в розрізі передвиборчих програм (хоча це безумовно важливо), але в ключі їх особистісного зростання й ассертивности. Розглянути уважніше, як та що вони кажуть, реагують на критику і похвалу. Чи здатні вони бути послідовними або скоріше істерично-імпульсивними.

Нещодавно почула вираз, що перебувати при владі - це все одно що їсти брокколі: у вас є потенціал справити позитивний вплив (наприклад, на ваше здоров'я), але надлишок і нав'язування цієї моделі харчування швидше за все перетворять вас в соціального ізгоя.

Це не означає, що кожного лідера влада робить параноїком. Є кілька історичних лідерів, які, отримавши авторитет, змогли домогтися того, що багато хто вважає великими успіхами. Нельсон Мандела, Авраам Лінкольн, Мартін Лютер Кінг-молодший, королева Єлизавета I та ще з десяток політиків — яскравий тому приклад. Але в більшості своїй влада дійсно змінює людей.Не обов’язково розбещує, але в цілому вплив її рідко проходить непомітним для особистості, яка нею наділена.

Є деякі риси, які потенційно можуть привертати людей до зловживання владою, якщо на них покладено такий відповідальність:

Надзвичайна конкурентоспроможність;

Схильність до домінування і контролю над іншими незалежно від ситуації;

Корисливе ставлення до влади.

І ця жага влади і контролю має свої наслідки. У таких людей є навіть особливе визначення "Power Trippers", тобто одержимі владою. У них більше шансів отримати проблеми у своїх професійних і особистих відносинах. Вони також менш задоволені своєю роботою і схильні розглядати владу як найважливішу, якщо не вирішальну роль в їхньому успіху.

По суті, ті, хто жадає влади, з більшою ймовірністю вірять, що знаходження при владі поліпшить їхнє життя. Вони вірять, що, отримавши авторитет, вони отримають повагу і соціальний статус, якого, на їхню думку, заслуговують. Недавнє дослідження показало, що 62% людей вважають, що перебування при владі поліпшить їхнє життя.

Серед них, звичайно, є ті, хто, отримавши владу, скористаються нею, щоб змінити ситуацію не тільки для себе. Більш корисливі ж використовуватимуть свій вплив на інших як спосіб потішити своє его, і з більшою ймовірністю відштовхнуть інших.

Політична психологія визначила шість основних типів особистості, які зазвичай зустрічаються в світі громадських справ. У будь-якій людській популяції, безумовно, є й інші типи особистості, але їм не вистачає психологічних рис, необхідних для того, щоб викликати інтерес і досягти успіху в політиці.

Види політичних лідерів

Жоден політик не є ідеальним втіленням будь-якого з цих типів, включаючи приклади, згадані тут. У більшості людей одна з якостей є панівною, а друга — компенсаторною. Грамотне їх поєднання робить лідера продуктивним і політично життєздатним.

Нарцис. У більшості політиків присутній нарцисизм. Зрештою, ви повинні мати досить завищене уявлення про себе, щоб вірити, що заслуговуєте влади. До ознак нарцисичної особистості відносять прагнення до уваги, грандіозність, що межує з ексгібіціонізмом, і схильність бути цапом-відбувайлом, коли щось йде не так. Нарциси - надзвичайно переконливі брехуни. При цьому вони вимагають лояльності від інших, але рідко платять тією ж монетою. Вони не завжди приймають найкращі рішення, але з цих дуже харизматичних особистостей зазвичай виходять найкращі лідери.

Приклади: Білл Клінтон, Рональд Рейган, Дональд Трамп.

Обсесивно-компульсивний. Цими працьовитими, чесними та етичними особистостями рухає потреба в точності. Їх свідоме прийняття рішень і любов до якої складності роблять їх надзвичайно хорошими в розробці політики, але жахливими в лідерстві. Особливо в умовах кризи, коли необхідно приймати швидкі рішення з обмеженою і часто неоднозначною інформацією. Крім того, обсесивно-компульсивні люди зазвичай йдуть на крайні заходи, щоб не розхитувати човен своїми діями. Приклади: Гілларі Клінтон, Барак Обама, Джордж Буш-старший.

Макіавелліст. Макіавеллісти — вправні маніпулятори. Вони входять в кімнату і відразу починають оцінювати людей, щоб визначити їх інтереси й використовувати їх особистісні слабкості в особистих і політичних цілях. Макіавеллісти приділяють більше уваги грі, ніж результатами. Ці холоднокровні й розважливі люди зазвичай не обтяжені етичними сумнівами, які не дають спати іншим ночами. Перемога - це все; про інше - можна домовитися.

Приклади: Володимир Путін, Ненсі Пелосі.

Авторитарний. Не слід плутати з авторитарними соціальними системами або авторитарними переконаннями. Авторитарна особистість, по суті, ієрархічна. Авторитаристи поблажливі стосовно начальства, конкурують з однолітками та домінують щодо підлеглих. Вони цінують стійкість, вірять, що сила робить добро, і зневажають милосердя. Вони також схильні бути консервативними, сексуально святенницькими, орієнтованими на правила й упередженими - проектують свої недоліки й невпевненість на групи з низьким статусом.

Приклади: Джон Маккейн, Тоні Блер.

Параноїк. Упереджені й підозрілі, параноїдальні особистості сприймають прихований сенс у звичайних речах і відкидають докази, які спростовують їх змовницьки інтуїтивні здогадки. Вони сумніваються в лояльності навіть найближчих людей, а часом затаюють образи на десятиліття. Їх параноїдальні фантазії служать важливою психологічною функцією: роздування его. Зрештою, якщо світ хоче тебе дістати, ти, мабуть, дуже важлива людина. Параноїдальна особистість насправді є компенсацією глибокого почуття неповноцінності, часто змішаного з гнівом і образою.

Приклади: Річард Ніксон, Джозеф Маккарті, Ангела Меркель.

Тоталітарний. Тоталітарні особистості вкрай рідкісні в електоральній політиці, тому що вони вимагають абсолютної покори від своїх підлеглих, вірять у свою непогрішність і володіють владою завдяки комбінації страху, терору і легковір'я своїх прихильників. Ознаки тоталітаризму — культ особистості, відмова від фактів, які суперечать цілям, і фанатизм. Приклади: Адольф Гітлер, Кім Чен Ір, Йосип Сталін.

Влада — це інструмент, який при неправильному використанні може завдати великої шкоди. Само по собі перебування при владі не зробить вас лідером і не додасть харизми. Навіть навпаки. Як тільки ви підвищуєте свій рейтинг, щоб переконатися, що люди роблять те, що ви від них хочете, ви втрачаєте частину цієї сили. Вони цілком можуть слідувати вашим наказам, але будуть робити це неохоче.

Висновок такий: якщо у вас є влада і ви хочете її зберегти, використовуйте її економно, коли це дійсно важливо, і на благо не тільки собі, а й іншим.