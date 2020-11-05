Бізнесмени в капіталістичному суспільстві часто стають зразками для наслідування. Сильні, цілеспрямовані і непереможні. Але часто - це лише фасад. На жаль, будь-який успіх має ціну. І психологічна ціник - самий колючий.

Нещодавно мені на очі потрапило дослідження, проведене в Університеті Сан-Франциско Майклом А. Фріманом. Воно зосереджене навколо неефективних рішень кризи психічного здоров'я серед чоловіків і жінок-підприємців.

Згідно з дослідженням приблизно половина (49%) підприємців страждають хоча б однією формою психічного розладу протягом свого життя. Найпопулярніші — СДУГ, біполярні розлади і адиктивні розлади. При цьому найглибші психологічні переживання і розлади очікують засновників стартапів. Вони:

- У два рази частіше страждають депресією;

- У шість разів частіше страждають СДУГ;

- У три рази частіше страждають від токсикоманії;

- в 10 разів частіше страждають біполярним розладом;

- У два рази ризикують піддатися госпіталізації в психіатричну лікарню

- У два рази частіше фіксують у себе виникнення суїцидальних думок.

Проблема в тому, що підприємці вчать ігнорувати якісні потреби їх добробуту: побудову справжніх і значущих відносин, отримання задоволеності від життя, підвищення особистого рівня щастя.

Сучасні бізнесмени занадто добре засвоїли токсичне за своєю суттю правило бізнесу "No pain, No gain", тобто без болю, немає вигоди. Ця парадигма руйнує ментальне і фізичне здоров'я бізнесменів.

Додає оскому і те, що багато вершителі бізнесу розуміють, що фізичний і емоційний стрес ставить під загрозу їх продуктивність. Але водночас вирватися із замкнутого кола їм заважають галузеві стандарти нещадної конкуренції. І ця ситуація не змінюється століттями.

Проте все більше підприємців почали розповідати про свою внутрішню боротьбу. Вони потихеньку намагаються боротися зі стигматизацією депресії і тривожності, яка заважає будувати повноцінне життя.

Мої клієнти нерідко намагалися приховати апатію, викликану стресом під словом "застій". Вони говорили мені то про роздоріжжі, то про пересичення життям, а то і зовсім списували власну незадоволеність на сімейні негаразди.

Тільки от на ділі негаразди, застій і пересичення - це наслідок. Причина якраз в неадекватному перекосі домінування однієї сфери над усіма іншими. Традиційно в певний момент бізнесмен просто ігнорує цей крен. Пропускає повз вуха зауваження і прохання дружини і дітей. Віддаляється від друзів, замінюючи коло спілкування бізнес-партнерами.

Вони пропускають часто перші кроки своїх дітей, етап їх становлення. Вони не помічають, як віддаляються від того життєвого конструкта, який і дарує їм відчуття повноти.

Та потреба віддавати, наставляти і дарувати тепло не йде. Вона тимчасово витісняється психікою, але ненадовго. Згодом, щоб хоч якось проявити себе у сфері особистих відносин багато обростають коханками. Але і це, як ви розумієте, теж рішення тимчасове. Не можна бути батьком для людини. з якою займаєшся сексом. Краще спробувати налагодити контакт нехай навіть з подорослішалими дітьми. Дозволити собі трохи більше у сферах, спорожнілих. Наповнити їх можна, якщо прийняти рішення. Одного бажання буде недостатньо.

Будьте уважні

Вивчіть наступні ознаки депресії і емоційного вигоряння. Чи не спостерігаєте ви їх у себе або у своїх близьких? Люди, які тонуть, не махають руками в повітрі й не кричать про допомогу, вони безшумно ковзають під хвилями, і тільки навчені рятувальники мають тенденцію помічати людей, які потрапили в біду. Те ж саме з депресією. Депресивні люди не нудьгують, і вони необов'язково сумують. З боку їх стан трохи схоже на заціпеніння.

Стійке відчуття песимізму;

Сумне, тривожне або пусте настрій;

Зміна поведінки і втрата інтересу до раніше цікавих занять;

Зміна дієти або режиму харчування;

Зміна режиму сну;

дратівливість;

Нездатність приймати рішення або концентруватися.

Будувати компанії складно по своїй природі розумово, фізично і емоційно. Але наша екосистема токсична, і безліч факторів ще більше ускладнює її.

Ми буквально вбиваємо себе і тим самим саботуємо нашу довгострокову конкурентоспроможність. Кожен з нас може зробити відчутні дії, щоб почати усувати цю токсичність, але, врешті-решт, я вважаю, що більшість цих дій зводиться до того, щоб ставитися один до одного і до себе як до людей. Якщо ми усвідомлюємо і приймемо свої слабкості і будемо підтримувати один одного в наших недоліках, ми почнемо бачити більш здорову і стійку підприємницьку екосистему.

Як допомогти психіці, якщо ви вигорілий бізнесмен:

1. Дбайте про своє тіло

Ваше хворе тіло погіршує ваш настрій. Турбота про нього - перша лінія захисту від емоційних потрясінь. Не потрібно відрощувати рятувальний круг в районі талії і заливати в ці обсяги алкоголь.

Перш за все пройдіть медогляд, він же чекап здоров'я. Емоційні і фізичні симптоми перетинаються. Наприклад, смуток може бути симптомом проблем з щитоподібною залозою. Поганий сон може бути симптомом безсоння або симптомом апное уві сні.

Усвідомте, як ваше тіло емоційно реагує на те, що йому потрібно або що в нього входить. Зневоднення може викликати сонливість, втома і відсутність мотивації. Голод може зробити вас дратівливим і збудженим. Занадто багато цукру може викликати у вас депресію і тривогу. І багато ліків (рецептурні, які відпускаються без рецепта і рекреаційні) роблять сильний вплив на ваш мозок. Вони можуть сповільнити ваше мислення, викликати перепади настрою і зробити вас параноїком.

І нарешті, будьте фізично активними. Фізичні вправи - це профілактика багатьох фізичних проблем, але вони також підіймають настрій, прояснюють голову і загострюють розумові здібності.

2. Навчіться читати свої емоції.

Багато моїх клієнтів стикалися з тим, що можуть розпізнати власні почуття, звідки вони беруться і як використовувати їх у власних інтересах. Емоції настільки складні, що навіть нам, психологам. складно їх пояснити.

Ось три факти про емоції, які вам потрібно знати:

У всіх є емоції. Кожен. Відсутність емоцій - ознака дуже серйозного пошкодження мозку.

Емоції залучені в усі наші рішення і дії.

Емоції - це ознака того, наскільки ми близькі або далекі від досягнення мети. Перевага "аналізу" емоції полягає в тому, що він допомагає вам перебудувати свої дії, щоб вони більше відповідали вашим цілям.

3. Контролюйте свій внутрішній діалог

Розмова з самим собою - це субвокальная мова, яку ви використовуєте в повсякденній роботі. Це тихий (а іноді й не дуже) спосіб тримати себе під контролем. Відстежуйте, що ви говорите собі про себе. Якби у вас була можливість записати все, що ви говорите собі в голові, а потім відтворити, ви були б здивовані, цікаві і, можливо, навіть присоромлені.

Перетворіть негативні твердження в питання до дії. Переведіть "Я не знаю, що робити" на "Що мені не вистачає?" або "які у мене варіанти?" або "до кого звернутися за допомогою?".

4. Спілкуйтеся з іншими

Стрес і ізоляція, характерні для життя підприємця, легко можуть перерости в серйозні емоційні розлади. Коли ви так занурені у свій бізнес, легко знехтувати потребою в соціальних контактах. Соціальна підтримка - один з найефективніших буферів проти депресії та тривоги. Коли у вашому житті є люди, які розуміють вас і поважають вас, яким ви можете довіряти й на яких можна покластися, у вас є сильний антибіотик проти психічних захворювань.

5. Зверніться за професійною допомогою.

Ми всі хочемо розв'язувати наші проблеми самостійно, і в більшості випадків таки можемо. Однак іноді з різних причин може знадобитися інформована думка фахівця з психічного здоров'я.

Робота з терапевтом дає безліч переваг, навіть якщо ви не відчуваєте, що перебуваєте на межі. Навички самоконтролю, кращого розуміння себе і пошук людини, з яким ви можете поділитися своїми божевільними ідеями, не турбуючись про судження, - це неоціненний досвід, який більшість терапевтів можуть запропонувати.

І пам'ятайте, що одного разу сказав відомий американський бізнес-тренер Джим Рон: "Ви повинні самі відповідати за себе. Не можна змінити обставини, пори року, напрямок вітру, але можна змінити себе самого".