Психолог вивчив секретні "прийоми" Зеленського і Порошенка: про що говорять їх жести

Жести кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського показують його емоційність і відкритість, а його опонента, чинного глави України Петра Порошенка – лідерські здібності та самоконтроль.

Такими спостереженнями поділився психолог Валентин Кім, який проаналізував рухи претендентів на пост президента. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Ми зараз спостерігаємо дуже цікавий поєдинок між дуже різними кандидатами за своїми невербальними ознаками", – зазначив фахівець.

Порошенко і Зеленський Дзеркало тижня

Так, при публічному виступі Порошенко часто використовує вертикальні жести руками, які називають його "візитівкою". Вони свідчать про лідерство.

"Жести вертикально орієнтовані, зверху вниз – це жести влади. Лідерства, управління, контролю. Вказівний палець дуже часто використовують люди, які займають лідерську позицію. Політики, які виступають перед великим оточенням, тому що це жест, який привертає увагу", – пояснив психолог.

Він звернув увагу також на ще один "секрет" чинного президента – його лікті часто притиснуті до тулуба. Це, за словами Кіма, означає, що Порошенко постійно згрупований і намагається контролювати себе кожну хвилину, щоб утримати чіткий образ на публіці і не наразитися на небезпеку.

За спостереженням експерта цей жест з'явився в арсеналі президента всього кілька років тому.

Петро Порошенко Корреспондент

Рухи ж Зеленського розмашисті і відкриті, з високою частотою жестикуляції.

"Володимир Зеленський – це людина емоційна. Менш схильний до самоконтролю. Людина поштовху, творчого пориву, енергійний", – пояснив Кім.

За словами експерта, новоспеченому політику поки складно контролювати хвилювання.

"Наприклад, у ніч оголошення результатів екзит-полів Зеленський тримає руку за спиною – це його спосіб стримувати емоції. Потім хапається за мікрофон двома руками – і це теж свідчить про те, що він намагається опанувати себе. Стійкість йому надає ще й дружина, адже молодий політик постійно шукає поглядом очі своєї Олени", – додав Кім.

Володимир Зеленський racurs.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці прийшли до висновку, що скандальний ефір "Право на владу" на "1+1" показав, що чинний глава держави Петро Порошенко є досвідченим дипломатом. При цьому кандидат у президенти Володимир Зеленський також проявив характер.

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