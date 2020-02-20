"Небезпечніший за війну і обстріли"? Психологиня пояснила істерику українців через коронавірус

Істерична реакція українців і протести в селищі Нові Санжари на Полтавщині через приїзд евакуйованих людей із китайського Уханю свідчить про недовіру до влади та її компетентності.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написала українська психологиня Лариса Волошина. За її словами, політики мали би запустити інформаційну кампанію і заспокоїти суспільство, а замість того дали зрозуміти, що вірус небезпечніший за війну та обстріли.

"Обстрілам в Золотому президент присвятив лише дві хвилини, а решту часу говорив про коронавірус. Звинувачував опонентів, мовляв, вони організовують протести, хоча їх ще не було. Погрожував, що відвезе до них евакуйованих із Уханю. Тобто політик, який має найбільший рейтинг довіри в країні дав зрозуміти, що хвороба небезпечніша за війну, обстріли і загибель під бомбами. В людей почалася істерія, вони перестали довіряти владі", – запевнила Волошина.

Протести на Полтавщині

За її словами, суспільство так і не зрозуміло, які заходи були здійснені, чому людей не утримуватимуть на карантині, а вивозять в якісь санаторії.

"І головне – чому їх не вивозили так довго? Американці евакуювали своїх ще кілька тижнів тому! Люди зрозуміли, що вся відповідальність падає на них, злякалися і повстали. Тепер влада має відзвітувати про заходи безпеки, про карантин і головне, знайти тих, хто затягнув повернення українців з Китаю і не організував їх розміщення вже тут. Єдиний спосіб заспокоїти суспільств – продемонструвати компетентність, а не шукати винних", – підкреслила психологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український літак, на борту якого перебувають евакуйовані з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань, – уже в повітряному просторі нашої країни. Однак час прильоту постійно переноситься, оскільки через туман він зробив 49 кіл над Харковом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що борт прибуде в аеропорт "Бориспіль", але дані на порталі flightradar24.com, який у реальному часі відстежує аерорух на всій планеті, показували, що судно, найімовірніше, приземлиться в Харкові. Пізніше стало відомо, що причина в погодних умовах.

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