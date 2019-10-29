Закрили голих дітей і дорослих: психінтернат на Вінничині звинуватили в знущаннях. Відео 18+

У Плисківському психоневрологічному інтернаті у Вінницькій області пацієнтів утримували в закритій кімнаті з антисанітарними умовами повністю роздягненими.

Цей факт з'ясувався в результаті "рейду" громадських активістів організації USER і керівництва Департаменту соціальної політики Вінницької ОДА в село Плисків Погребищенського району, передає "UA: Вінниця" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Крім того, душевнохворих замість м'яса годували салом і самовільно знімали з їхніх рахунків гроші.

Плисківський психоневрологічний інтернат UA: Вінниця

"Ми перший раз оглянули будинки. Звернув увагу, що в двоповерховому будинку на другому поверсі висять замки та ланцюги. Знайшли кімнату, облаштовану кахлем. Звідти йшов нестерпний сморід", – розповів голова громадської організації USER Руслан Імереллі.

"Ми очікували побачити зачинені двері. Насправді ми побачили жахливу картину. Просто нелюдське поводження з тими клієнтами, які проживали в закладі", – додала директор департаменту соцзахисту та молодіжної політики ОДА Наталія Заболотна.

На кадрах, які зняли активісти, видно кімнату в напівтемряві, де абсолютно голими знаходяться люди різної статі та віку, в тому числі неповнолітні. Пацієнтів утримували тут довгий час, не даючи можливості вийти навіть у туалет. Через це в кімнаті – жахливий запах випорожнень.

Плисківський психоневрологічний інтернат UA: Вінниця

Плисківський психоневрологічний інтернат UA: Вінниця

Підопічні психоневрологічного закладу не позбавлені й не обмежені в дієздатності, стан їх здоров'я не вимагає ізоляції в обмеженому приміщенні.

Знімальна група "UA: Вінниця" також приїхала до закладу без попередження. За словами старшої медсестри, усі їх підопічні сплять на застелених ліжках, нормально харчуються і мають доступ до санвузлів. Співробітники стверджують, що пацієнти нормально харчуються.

Плисківський психоневрологічний інтернат UA: Вінниця

Однак, численні порушення, приниження людської гідності й антисанітарія в інтернаті зафіксовані на сайті Уповноваженого з прав людини. Там також звернули увагу на грибок у приміщеннях і можливі фінансові махінації з ощадними книжками клієнтів інтернату.

Зокрема, в офісі уповноваженого стверджують, що в грудні 2018 року в один день 22 підопічних інтернату зняли зі своїх ощадних книжок по п'ять тисяч гривень.

UA: Вінниця

Директор закладу спочатку пояснював ці витрати проведенням Дня іменинника, потім – необхідністю придбати одяг підопічним. Водночас він не зміг продемонструвати жодних підтверджуючих документів.

За словами начальника Погребищенської поліції Володимира Шаврішіна, наразі проводиться слідча перевірка за ч. 2 ст. 146 КК (незаконне позбавлення волі).

Відомо, що директор інтернату – Іван Катрук – після скандалу звільнився "за згодою сторін". У телефонній розмові з журналістами він відкидав звинувачення і заявив, що підопічні "не ночували на кахлі", а просто "рано в спальні встали і перейшли в кімнату перебування". Зрештою, колишній директор послався на те, що знаходиться в лікарні і йому "важко говорити".

За інформацією журналістів, поки правоохоронці проводять перевірки, в інтернаті цілодобово залишаються на утриманні 94 вихованців.

Обережно, кадри 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня пожежа в психіатричній лікарні в Одесі забрала життя 6 осіб.

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