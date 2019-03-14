"Псевдоюридична маячня Росії": В'ятрович відповів на звинувачення у нацизмі

"Псевдоюридична маячня" Російської Федерації не може поширюватися на територію суверенної України та її громадян.

Таку заяву OBOZREVATEL зробив глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, коментуючи звинувачення, висунуте йому Слідчим комітетом РФ.

Говорячи про роль українських націоналістів у Другій світовій війні і рішення Нюрнберзького трибуналу, які він, на думку СК РФ, заперечує, історик зауважив: "Я досить ретельно вивчав матеріали Нюрнберзького процесу, які, на жаль, ніколи не були видані у повному обсязі російською мовою. Очевидно, не випадково, бо саме у матеріалах Нюрнберзького процесу є документи, які свідчать про боротьбу Організації Українських Націоналістів проти нацизму".

"Очевидно, що ці документи суперечать настановам радянської, а тепер — сучасної російської пропаганди про нібито колабораціонізм бандерівців", — наголосив В'ятрович.

У цьому контексті він додав: "Я переконаний, що сьогоднішня Росія відтворює радянські міфи, пов'язані із Другою світовою війною, які не мають нічого спільного ані з рішеннями Нюрнберзького процесу, ані тим паче з об'єктивом баченням того, чим була Друга світова війна. Зокрема і для українців".

Нагадаємо, Слідчий комітет РФ запідозрив Володимира В'ятровича у злочині "проти миру і безпеки людства". За даними слідства, він нібито заперечує факти, встановлені вироком Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі щодо військових злочинців європейських країн. Зокрема ним заперечується приналежність українських націоналістів часів Другої світової війни до військ СС та їхня участь у воєнних злочинах проти мирного населення.

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