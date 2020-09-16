Псевдоексперти з екології впливають на суспільну думку перед виборами, – фахівець з екобезпеки

Україна цього року потерпає від стихійних лих: експерти кажуть, що природа "не вибачає" недбалого ставлення до довкілля. Відповідальність за трагедії держава, як правило, перекладає на бізнес, а псевдоактивісти активно використовують тему довкілля для маніпуляцій. Про це йдеться в публікації "5 каналу".

Утім експерти наголошують, що покращити ситуацію допоміг би механізм покарання для порушників та фінансова мотивація для екоорієнтованих підприємств.

"Якщо ми не маємо інформації – а хто в нас підприємства-забруднювачі? А скільки в них є викидів? А які види викидів у них є? А які види відходів? То як ми можемо говорити про екологічний податок чи фінансування програм, якщо в нас немає першої публічної інформації", – зазначає керівник відділу НДЦ екобезпеки та природокористування Роман Третяк.

Напередодні виборів, кажуть експерти, доволі часто лунають гучні обіцянки про екоорієнтацію і допомогу. А ще – з'являються псевдоексперти, які стають інструментом впливу на суспільну думку і лобіюють інтереси певних кіл.

"У нас у законодавстві впроваджене таке поняття, як громадські слухання. На громадські слухання може прийти будь-хто і відповідно – екологічні рейдери чи рекет, які, просто не вникаючи в технології та суть питання, починають ставити палки в колеса", – констатує Третяк.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент Професійної асоціації екологів Людмила Циганок різко засудила використання екотематики задля отримання політичних чи фінансових зисків. На її думку, псевдоактивісти відбирають у держави шанс виправити ситуацію з довкіллям, яка щороку стає все критичнішою.