Провокує рак: в Херсоні люди задихаються від отруйного диму

У Херсоні люди стали задихатися через підприємства, яке спалює шини від машин поруч з їхніми будинками протягом декількох років.

Про це повідомляє ТСН. У печах підприємства спалюють шини, отримують вторинну сировину, яке продають.

"Це ж треба пройти процедуру, щоб отримати дозвіл на експлуатацію цих установ. Це і час і кошти. Ділки цим нехтують, роблять свою справу і тихенько вночі спалюють ці шини", – розповів голова асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами Кирило Косоуров.

При цьому екологічна інспекція на підприємстві не знаходила ніяких порушень

"Цей запах гару, він стоїть цілий день, цілодобово. Відповідно, люди працювати не можуть тому, що, ну задихаються", – говорить керівник сусіднього підприємства Микола Кузьменко.

За словами експертів, після спалювання шин шкідливі речовини можуть потрапити в організм людини і викликати серйозні хвороби.

"Вони провокують онкологію, алергічні реакції та інше. Я б не рекомендував робити пряме спалювання взагалі", – розповів експерт зеленої палати дніпропетровської ТПП Олександр Зудіков.

У той же час, згідно з міжнародною угодою, якого дотримується Україна, шини не є небезпечними відходами. Це означає, що в країні немає чітких правил і умов для утилізації шин.

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