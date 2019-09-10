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10 вересня • оновлено в 22:51
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"Провокація божевільного!" Росія спливла жовчю через обіцянку Сенцова приїхати в Крим на танках

21.4т Читати матеріал російською

Заява звільненого з російського полону українського режисера Олега Сенцова про те, що він може повернутися в анексований Крим лише "на танках", викликала бурхливу реакцію у окупантів.

Зокрема, "перший віце-спікер кримського парламенту" Юхим Фікс у коментарі "РИА Новости" відповів, що українець нібито може приїхати тільки в автозаку.

"Сенцов може повернутися в Крим лише в машині для перевезення злочинців – автозаку. Іншого варіанту немає. Нехай він сідає в автозак і під охороною повертається до Криму. У нас є вільні камери", – висловився він. Заяву Сенцова Фікс охрестив "словами божевільного" і "провокацією".

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Росія спливла жовчю через обіцянку Сенцова про танки

Росія спливла жовчю через обіцянку Сенцова про танки

Дзеркало тижня

Член Ради Федерації від кримського регіону Сергій Цеков і зовсім назвав Сенцова "істинним терористом".

"Покалічений ненавистю. Хоча сам російсько-культурна людина, але ненависть у нього перетікає через край. Те покарання, яке він поніс у Росії, було абсолютно обґрунтованим. Зараз він говорить речі, які свідчать про його сутність. Людина налаштована на війну, фактично за своєю суттю є терористом. Він сказав слова, які тільки підтверджують законність його засудження. Сенцов дає потужний козир в наші руки для пояснення, чому ми таких людей засуджуємо на великі терміни ув'язнення", – вибухнув він.

На думку представника окупаційної влади, з такою ідеологією і поглядами у Сенцова нібито немає майбутнього.

Приєдналася до загальної істерії і "спікер законодавчих зборів" Севастополя Катерина Алтабаєва. "Зрозуміло, що це просто нездорова людина. Це прикро для нього самого і для української держави, тому що громадяни з відсутньою правосвідомістю та навичками гуманітарного спілкування – страшні люди", – прокоментувала вона.

Не оминула увагою слова Сенцова і "кримська Няша", депутат Держдуми Наталія Поклонська. "Якщо так говорить, значить боїться. Порядні і прості люди до нас їдуть нормально, не в танках. А злочинцям і терористам скажу, що їм жоден танк світу не допоможе, не варто намагатися", – запевнила вона.

Колега Поклонської Олексій Чепа і зовсім образив Сенцова, назвавши його "хворою людиною з безглуздою заявою". "Параноя у людини, людина хоче якимось чином про себе нагадати, щоб про нього говорили, про його заяви. Ну як можна оцінювати дурість, яку говорить така людина", – сказав він.

Російська телеведуча Тіна Канделакі також відреагувала на гучну заяву.

"Нас так довго намагалися переконати в тому, що він ніякий не терорист, а простий режисер. І ось цей діяч культури на першому ж публічному виступі говорить про танки. Той момент, коли життя дає більш сюрреалістичні сюжети, ніж кіно", – написала вона в своєму Telegram-каналі.

Підключився до викиду пропаганди і "рупор Кремля" Володимир Соловйов. "О. Сенцов, простий режисер", – написав він у Telegram-каналі.

Примітно, що сам Сенцов, вимовляючи заяву про танки, підкреслив, щоб його слова не сприймали буквально. У Росії ж зробили, як завжди, по-своєму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська вибухнула злісними висловлюваннями на адресу Сенцова через його звільнення.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Олег Сенцов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
эта бывшая про,,, прокурорша знает слово --порядочный , но значения этого слова не знает , и не знала , интересно это сколько куе.,,,,,, надо было отс,,,.,ть что бы вилезть в гл, прокурорши и т, далее , каждый день деликатесы кушает --вафли и такая худая , много энергии тратит
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Ронович Рон
Ронович Рон
Режиссер , бери Ляшко садитесь в танк и гоу освобождать Крым, убогие.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
дырявый сначала свою задницу пусть залечит )))
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