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23 січня • оновлено в 12:21
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"Провокатори, шантажисти!" У Криму запанікували через "силовий прорив" на півострів

1.1т
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Підконтрольний Росії глава анексованого Криму Сергій Аксьонов закликав керівництво України задуматися про наслідки провокацій лідерів Меджлісу кримсько-татарського народу, які попередили про можливий "силовий прорив" на півострів.

За це він назвав кримчан "екстремістами" й "провокаторами". Відповідним випадом глава окупаційної адміністрації відзначився у своєму дописі в соцмережі, повідомляє "Кримнформ".

"Про "похід" на Крим, який анонсований лідерами забороненого в Росії "екстремістського угрупування" Меджліс. Це професійні провокатори, які звикли використовувати людей як витратний матеріал для досягнення своїх цілей. Подивимося, чим закінчиться весь цей інформаційний галас", – висловився Аксьонов.

Сергій Аксьонов відреагував на попередження лідерів Меджлісу

Сергій Аксьонов відреагував на попередження лідерів Меджлісу

Крім цього, він заявив, що в разі здійснення "маршу на Крим" лідерами Меджлісу, так звані влада і правоохоронні органи анексованого півострова будуть змушені вжити відповідні заході.

"Якщо справа дійсно дійде до спроб незаконного перетину кордону, вторгнення на російську територію, то такі дії, безумовно, будуть припинятися жорстко і відповідно до закону. Українській владі варто задуматися про наслідки провокації, яку рекламують її підопічні. В російському Криму вистачить сил напоумити будь-якого шантажиста", – огризнувся Аксьонов.

Заява Аксьонова

Заява Аксьонова

Скриншот

Зазначимо, що на заяву кримських татар також бурхливо відреагував глава робочої групи з міжнародно-правових питань при постпреді Криму Олександр Молохов, передають "РИА Новости".

"Оголошений марш представників Меджлісу кримсько-татарського народу" на Крим продиктований бажанням сподобатися своїм заокеанським покровителям", – висловився він,

Як повідомляв OBOZREVATEL, кримські татари 2 травня запланували масово перетнути адміністративний кордон із окупованим Кримом через пункт пропуску "Чонгар". За словами голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова, кримчани не виключають силового варіанту прориву на півострів.

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Автор
Діна Баронова
Теми
Заборона Меджлісу в Криму Анексія Криму
Особи
Сергій Аксьонов Рефат Чубаров
Місце
Україна
Теги
Меджліс кримські татари
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Та он пошутил))) Добро пожаловать в Российский Крым)))) 2 мая вы сами сможете в этом убедиться )
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А можно поподробнее, в каком месте "запаниковали"?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Запаниковали? Ну вы и наивные! Просто очередное шоу анонсированное Чурбан-агой закончится обычным пшиком. В лучшем случае организаторы сего действа наполнив свои шаровары новой порцией гидности под улюлюканье вернутся в свои киевские квартирки
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