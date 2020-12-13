Проводити масове тестування на COVID-19 в Україні безглуздо – інфекціоністка

Провідна інфекціоністка України Ольга Голубовська вважає, що зараз немає ніякого сенсу в масовому тестуванні українців на коронавірус.

Про це вона заявила в інтерв'ю OBOZREVATEL. За словами фахівця, для госпіталізації пацієнта лікарям не потрібно лабораторне підтвердження.

"За наявності типових клінічних ознак, класична пневмонія, контакт із збудником – всі вже знають, що це. Грип ми ж теж ставимо за класичною клінічною картиною, а не за ПЛР-тестом", – пояснила Голубовська.

Водночас, за її словами, тестування важливе під час встановлення діагнозу і виявлення контактних осіб.

"У першому випадку тестування важливо, якщо людина хворіє неважко. Наприклад, легка нежить, ще щось. Так, бажано її протестувати, хоча в 30 або навіть в 40% випадків результат може бути помилково-негативним", – зазначила інфекціоністка.

Голубовська додала, що проводити масове тестування варто було б на початку епідемії, як це робив Китай, щоб швидко локалізувати інфекцію.

"Ми в Україні перебуваємо на піку вогню. Стримати епідемію вже не можемо, тепер нам треба рятувати людей. Для них адже це найважливіше, щоб їм було куди лягти, щоб їх врятували і була надана медична допомога", – підсумувала вона.

Прочитати повний інтерв'ю з Голубовською можна тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вирішили розширити перелік осіб, яким потрібно проводити тестування на коронавірус. Тепер крім пацієнтів з явною симптоматикою COVID-19 перевірятимуть і тих, у кого є ознаки грипу та ГРВІ.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що проводити масове тестування в Україні не мають наміру.