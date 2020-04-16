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16 квітня • оновлено в 22:34
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Проводили службу: на Закарпатті двоє священників захворіли на коронавірус

1.2т
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В місті Мукачево у двох місцевих жителів підтвердили наявність коронавірусу.

Про це повідомляє Mukachevo.net зазначаючи, що хворими є двоє священників УПЦ МП і є родичами.

Весь цей час священнослужителі проводили богослужіння у церкві, що знаходиться по вулиці Яна Амоса Коменсього, м-н Росвигово.

Церква

Церква

pixabay

Наразі старший священник госпіталізований в обласну лікарні, а його зять вдома на самоізоляції.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, лікар Євген Комаровський закликає людей на святкування Великодня в неділю, 19 квітня, відмовитися від масових відзначень і походів до церкви, що не наражати себе на ризик захворіти і поширювати коронавірус.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
карантин хвороба
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