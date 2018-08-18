Провісник гарної погоди: синоптик розкрила секрет прогнозу

По вигляду хмар можна робити прогнози - білі пухнасті (купчасті) є провісниками хорошої погоди.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. За її словами, з величезних пухнастих хмар свинцевого кольору випадають дощі, пише "Главред".

"Наприклад, якщо ми лежимо в полі і дивимося в небо і спостерігаємо там низку білих пухнастих хмар - це купчасті хмари гарної погоди... Є перисті хмари і купа інших. Саме по вигляду хмар можна прогнозувати погоду", - зазначила синоптик.

За її словами, хмари дають закороткі прогностичні ознаки. "Якщо ми бачимо, що свинцева хмара на горизонті, значить, скоро буде дощ. Тобто ми його можемо передбачити за годину, дві або три. А синоптик, повторюся, складає прогноз за добу", - додала експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в суботу, 18 серпня, збережеться тепла погода . Дощі і грози очікуються в західних, центральних і північних областях.