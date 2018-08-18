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Провісник гарної погоди: синоптик розкрила секрет прогнозу

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По вигляду хмар можна робити прогнози - білі пухнасті (купчасті) є провісниками хорошої погоди.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. За її словами, з величезних пухнастих хмар свинцевого кольору випадають дощі, пише "Главред".

"Наприклад, якщо ми лежимо в полі і дивимося в небо і спостерігаємо там низку білих пухнастих хмар - це купчасті хмари гарної погоди... Є перисті хмари і купа інших. Саме по вигляду хмар можна прогнозувати погоду", - зазначила синоптик.

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За її словами, хмари дають закороткі прогностичні ознаки. "Якщо ми бачимо, що свинцева хмара на горизонті, значить, скоро буде дощ. Тобто ми його можемо передбачити за годину, дві або три. А синоптик, повторюся, складає прогноз за добу", - додала експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в суботу, 18 серпня, збережеться тепла погода . Дощі і грози очікуються в західних, центральних і північних областях.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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