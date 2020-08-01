Провідники взяли "зайця": з'явилися деталі побиття жінки в потязі Маріуполь-Київ

Чоловік, який жорстоко побив і намагався згвалтувати пасажирку поїзда Маріуполь-Київ, просив не викликати поліцію і був готовий заплатити, щоб справі не надали розголосу.

Про це розповів чоловік постраждалої Анастасії Лугової "5 каналу". За його словами, нападник їхав "зайцем", через що провідники також були зацікавлені, щоб поліцію на місце інциденту викликали.

"Провідники говорили не викликати поліцію, він готовий заплатити. Настя сказала, що ніяких грошей від нього не візьме. Тоді провідники сказали, що вони готові заплатити. Запропонували хабар, щоб справу не доводили до суду, тому що їх звільнять з роботи", – розповів чоловік Анастасії.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в МВС показали фото підозрюваного і назвали його прізвище. Це уродженець Запоріжжя Віталій Рудзько, 1975 року народження, який тричі був судимий.