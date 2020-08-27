Провідні ЗМІ України попередили Раду про загрозу свободі слова в законі "Про медіа"

Понад 200 журналістів провідних ЗМІ України підписали звернення до Верховної Ради України, у якому наголосили на неприпустимості нинішньої редакції закону "Про медіа". Головна претензія медійників – загроза свободі слова.

Складання цього документа ініціювала Національна спілка журналістів України, Українська асоціація медіабізнесу та Асоціація незалежних регіональних видавців України, повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці у Facebook. Крім того, звернення підтримала Громадська рада при Держкомтелерадіо України.

Автори листа наголосили на необхідності перегляду трьох важливих положень резонансного законопроєкту 2693-д "Про медіа" до винесення на голосування, яке планується у вересні.

Зокрема, пропонується обмежити сферу дії закону лише аудіовізуальними медіа, щоб Нацрада не була регулятором для друкованих та онлайн ЗМІ, прибрати механізм фінансування аудіовізуальних медіа громад з місцевих бюджетів і запровадити єдиний для всіх механізм проведення прозорих конкурсів у громадах на відбір та фінансування медіа громади (без дискримінації одних типів медіа іншими).

Також представники ЗМІ наголосили, що необхідно змінити принцип формування складу Нацради з питань телебачення та радіомовлення, прибравши можливість політичної заангажованості цього регулятора. Водночас пропонується запровадити персональну відповідальність членів Нацради за помилкові, хибні рішення та за шкоду, заподіяну медіа на підставі помилкового рішення Нацради. Відповідне звернення підтримали 10 членів Громадської ради.

Звернення журналістів до нардепів через закон "Про медіа" Facebook Сергія Томіленка

Крім того, Томіленко висловив занепокоєння через те, що чинна редакція законопроєкту містить загрози свободі слова, наділяє надзвичайними повноваженнями Нацраду, посилює державну медіарегуляцію на фоні політичної залежності Нацради. Особливо цей закон впливає на роботу друкованих та онлайн ЗМІ, створюючи їм додаткові проблеми.

Йдеться про те, що Нацрада зможе без рішення суду виписувати штрафи і викликати для звітності їхніх представників. У разі ж непокори ЗМІ можуть навіть закрити. Показово, що раніше такі ініціативи засуджувалися представниками провладної парламентської фракції "Слуга народу".

"До НСЖУ надходять десятки звернень журналістів, редакцій ЗМІ та громадських організацій із застереженнями до законопроєкту "Про медіа". Консолідованою є пропозиція до влади – виконання міжнародних зобов'язань України в частині імплементації спеціальної Директиви ЄС, що стосується аудіовізуальних медіа та вдосконалення регулювання телебачення і радіо. Водночас влада не має без належного залучення практиків від друкованих та онлайн ЗМІ різко змінювати профільне законодавство", – зазначив голова НСЖУ.

Томіленко також висловив сподівання, що заклик Громадської ради буде поштовхом до належних дискусій народних депутатів під час ухвалення рішення про долю законопроєкту.

"Наші колеги з національних та регіональних ЗМІ чекають від Громадської ради Держкомтелерадіо однозначного захисту не ініціатив влади, а захисту прав журналістів та працівників медіа", – підкреслив він.

Зазначимо, що звернення проти чинної редакції законопроєкту "Про медіа" підписали такі відомі головні редактори та журналісти всеукраїнських і місцевих ЗМІ, як Орест Сохар (OBOZREVATEL), Олеся Бацман (Gordon.ua), Соня Кошкіна (Lb.ua), Павло Єлізаров (Савік Шустер Студія), Денис Іванеско ("Українські новини"), Віктор Шлінчак (Glavcom.ua), Олександр Швець ("Факти і коментарі"), Андрій Павловський (Telegram-канал PavlovskyNews), Наташа Влащенко, Дмитро Гордон, Макс Назаров, Володимир Полуєв, Сергій Лямець, Михайло Чаплига, Юрій Романенко, Юлія Лимар, Наталія Балюк (газета "Високий Замок").

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