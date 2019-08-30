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"Провели вам цивілізацію в будку!" Соколова яскраво вгамувала Жириновського через Україну

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Журналістка Яніна Соколова яскраво поставила на місце скандального російського політика Володимира Жириновського. Він заявив, що Росія нібито дала цивілізацію і культуру диким українцям 300 років тому.

Свої аргументи проти маразматичного фейку депутата нелегітимної Держдуми телеведуча навела в шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ось такі ми дикуни – голодупі степом бігали, поки нас цивілізовані росіяни не почистили і не вмили. А давайте почитаємо, благо, росіяни мене навчили читати, як там були справи з освітою у 17 столітті", – із сарказмом зазначила Соколова.

Після цього вона провела росіянам лікнеп з розвитку освіти в Україні та в їх країні, вказавши на істотну відсталість агресора.

Новини
"Секловатник для великороса": Соколова висміяла маразм Жириновського про Україну

  • 1586 рік – на території України загальнодоступна братська школа відкрита у Львові. Подібні школи надалі відкрилися в Галичі, Городку, Вінниці Немирові, Кам'янець-Подільському, Луцьку, Володимирі-Волинському, Дубно, Кам'янці, Стрию, Стрятині, Рогатині, Меджибожі та Києві. Подібна школа на території сучасної Росії відкрита в Москві тільки у 1653 році.

  • 1576 рік – відкрита Острозька академія, перший вищий навчальний заклад в Україні.

  • 1632 рік – відкрита Києво-Могилянська академія на базі Київської братської школи, яка мала підтримку Війська Запорозького і гетьмана Сагайдачного. "Ну, це ці індіанці, які там немиті по Гуляйполю бігали і їх ватажок – Чингачгук-Довгий Чуб", – сміється телеведуча над домислами Жириновського.

  • Перший в Росії вищий навчальний заклад – це Слов'яно-греко-латинська академія. Її відкрив у 1687 році випускник Києво-Могилянської академії Симеон Полоцький. "Чому його могли хохли там навчити? Нормальної роботи у Москві не знайшов – не взяли ні ложечником, ні золотарем, ні конюхом! Довелося йому дітей царя Олексія Михайловича вчити. Це ось цей до х*я розумний цар, який нас всіх прихистив, умив і всьому навчив", – продовжилп тонкий стьоб над росіянами Соколова.

  • 1618 рік – український письменник і філолог Мелетій Смотрицький видає "Граматику", один з найпопулярніших підручників 17-18 століття. Перша "Граматика російської мови" складена у 1755 році Михайлом Ломоносовим на основі "Граматики" Мелетія Смотрицького.

Яніна Соколова

Яніна Соколова

"До речі, Ломоносов навчався в диких степах – в Києво-Могилянській академії. Так що, Володимире Вольфовичу, хто кому цивілізацію в будку провів?" – тонко підколола Жириновського наостанок Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова поставила на місце речника МЗС Росії Марію Захарову, яка обурилася ухваленням в Україні закону про мову. Вона висміяла її неволодіння ситуацією, а також провела історичний лікнеп, нагадавши, як Росія протягом століть намагалася знищити українську мову.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Яніна Соколова Володимир Жириновський
Місце
Україна
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Москальки (как впрочем и всегда) - любители двойных стандартов: если им надо - то они единственные "великие" наследники древних народов, "Трэтий Рым", а если встает вопрос развития образования - то они уже вмете с нами были ".. одним народом". Если мы были "одним народом" - то куда вы , лапотники, свои чубы подевали? В свое время хедлайнером мужской моды Киевской Руси был великий князь Святослав, который носил "оселедець" на голове (чуб - по вашему) и "козацькі вуса". У нас до сих пор, некоторые, придерживаются этого модного бренда, а у вас я что то таких не замечал. “Татары... бреют волосы за ушами и спереди на лбу, отпуская усы, бороду."(Н. Карамзин, “История государства ва Российского”, том 4) Вам, эта отпущенная борода, никого не напоминает, цапы?
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ох, и страшна ж она на морду. Чего ж у нее на фотках вечно морда перекошенна то? А текст откровенно глупый, рассчитан на тупеньких и необразованных украинцев. Вы прежде чем этим бредням верить, хоть учебник почитайте. И не ваш, который ныне брехливый от первой до последней страницы. Можете даже не российский взять. Берите учебник так любимого вами ЕС. И удивляйтесь, как там описано, кто вы такие, и что их себя представляете.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
а че этого жида воое слушать - это чмо тупее курицы
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