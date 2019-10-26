Провал з Кримським мостом: окупанти пішли на хитрість. Фото

У анексованому Росією Криму окупанти провалили запуск залізничного сполучення на Кримському мосту і прикрили свою невдачу ліхтариками.

Так, на арковій ділянці залізниці встановили та запалили понад 366 з 1178 світильників, передає пресслужба моста.

"Ми поетапно налаштовуємо світильники. Аналогічна робота проводилася на автодорожньої частини з синіми і білими діодами. В кінці року, після запуску руху поїздів, фарватерна ділянка моста буде підсвічена в кольори російського прапора", – розповів провідний інженер виробничо-технічного відділу підрядної організації Дмитро Іванов .

Всього намір встановити понад дві тисячі світильників. Ліхтарі повинні будуть світити в кольорах російського триколора.

Кримський міст Преслужба Кримського моста

Кримський міст Преслужба Кримського моста

Кримський міст Преслужба Кримського моста

Кримський міст Преслужба Кримського моста

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія перенесла запуск залізничного сполучення по Кримському мосту з грудня 2019 року на червень 2020 року. За словами експертів, місяць тому там обвалився тунель з боку Керчі, що зробило запуск поїздів неможливим.

Раніше російський гідрогеолог, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар заявив, що Кримський міст приречений.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!