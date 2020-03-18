На зупинці вас чекатиме патруль: як збираються боротися з порушенням карантину

З 18 березня по всій Україні ввели жорсткі обмеження на користування громадським транспортом через пандемію коронавірусу. Влада заборонила проїзд у тролейбусах, автобусах і трамваях більше 20 осіб, і більше 10 – в маршрутках. При цьому в Києві, Харкові та Дніпрі повністю зупинили роботу метрополітену.

У результаті у багатьох містах, зокрема і в Києві, стався транспортний колапс. Люди штурмом брали транспорт, давилися в салонах і спізнювалися на роботу.

Як можна вирішити ситуацію – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Через закриття метро в трьох великих містах України утворилися величезні черги на зупинках і тиснява в громадському транспорті.

Владу країни закликають відновити роботу метро, забезпечивши регулярну дезінфекцію рухомого складу.

"Київпастранс" вводить додаткові маршрути, які будуть дублювати лінії метро.

Поліція готується штрафувати порушників.

Транспортний колапс в Україні

Найбільш важка ситуація склалася у великих містах: у Києві, Харкові та Одесі. Люди показують фото переповнених маршруток, автобусів, тролейбусів. Пасажири влаштовують тисняву і буквально вивалюються з транспорту.

У київських маршрутках тиснява

ФБ Клуб Корінного Киянина

У Харкові величезні черги

Багатьом доводилося по годині стояти в чергах, щоб втиснутися в потрібну їм маршрутку. Люди займали чергу з 5 ранку.

Далеко не всі українці мають можливість працювати віддалено, тим більше є і ті, хто повинен забезпечувати потреби людей під час карантину. Це продавці продуктових магазинів і аптек, а також медики.

У "Київпастрансі" розробляють маршрути

Наразі "Київпастранс" має намір організувати додаткові маршрути громадського транспорту в столиці, які будуть повністю дублювати лінії метро після його закриття.

"Зараз ми ще розробляємо додаткові маршрути, які курсуватимуть саме гілками метро з мінімальною кількістю зупинок", – сказав генеральний директор комунального підприємства Дмитро Левченко.

На сайті "Київпастрансу" нагадали про перелік маршрутів, які вже зараз дублюють лінії метрополітену.

Автобуси "Київпастранс" "Вгороде"

Київський метрополітен призупиняє перевезення пасажирів із 23:00 17 березня попередньо до 3 квітня. У зв'язку з цим нагадуємо, маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро.

Святошинсько-Броварська (червона) лінія метрополітену

Станція метро "Академмістечко" – станція метро "Лісова"

Автобусні маршрути: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118

Тролейбусні маршрути №№ 5,7, 43,50

Трамвайні маршрути №№ 1, 3, 14, 15, 18

Маршрутне таксі № 228

Сирецько-Печерська (зелена) лінія метрополітену

Станція метро "Червоний хутір" - станція метро "Сирець"

Автобусні маршрути: №№ 51, 63, 45, 91

Тролейбусні маршрути: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к

Трамвайні маршрути: №№ 14, 15, 18

Маршрутне таксі: №№ 220, 516, 155, 166, 500

Куренівсько-Червоноармійська (синя) лінія метрополітену

Станція метро "Героїв Дніпра" – станція метро "Теремки"

Автобусні маршрути: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119

Тролейбусні маршрути: №№ 11,12, 42Д, 43, 45

Трамвайні маршрути: №№ 11, 12, 16, 17, 19

Маршрутне таксі: № 155, 166, 500

У коментарі OBOZREVATEL генеральний директор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко розповів, що в столиці достатньо одиниць рухомого складу, і зараз транспорт курсує в штатному режимі.

Що стосується недотримання громадянами введених обмежень, Левченко зазначив, що з людьми ведеться роз'яснювальна робота, а водії не можуть висаджувати пасажирів.

"Співробітники "Київпастрансу" спільно з поліцією контролюватимуть виконання встановлених обмежень. Будуть виділені додаткові патрулі, які чергуватимуть на зупинках і стежитимуть за ситуацією", – сказав він.

Чи будуть каратися водії або пасажири за порушення встановлених правил – невідомо, принаймні Левченко про будь-які штрафи не чув.

Але все ж, наскільки комунальному підприємству вдасться повноцінно організувати роботу громадського транспорту невідомо. Із власних джерел серед працівників "Київпастрансу" OBOZREVATEL стало відомо, що багато водіїв ідуть на лікарняний, а інших змушують працювати по дві зміни.

А ось в Одесі співробітники Патрульної поліції нібито оштрафували водія однієї з маршруток за те, що в салоні перебувало понад 10 осіб. Очевидці стверджують, що цей випадок стався вдень 18 березня. Відповідним відео одесити діляться в соціальних мережах.

"Штрафонули на 1700 гривень водія 201 маршрутки за те, що в салоні було 12 людей. Так, ми теж здивовані", – йдеться в описі до відео.

Як із порушниками працює поліція

У Патрульній поліції України вже повідомили, що будуть у повній мірі забезпечувати виконання і реагування на порушення обмежувальних заходів через загрозу коронавірусу.

Зокрема, патрульні перевірятимуть дотримання перевізниками умов перевезення пасажирів.

У патрульній поліції нагадали, що за порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність:

За порушення правил і норм карантину буде встановлений штраф на громадян –від 17 до 34 тисяч гривень, а на посадових осіб – від 34 до 170 000 гривень.

Якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби – арешт на 6 місяців або обмеження, або позбавлення волі на 3 роки.

Якщо порушення правил обсервації, що спричинило смерть або інші тяжкі наслідки – порушнику передбачено від 5 до 8 років ув'язнення.

У коментарі OBOZREVATEL заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький розповів, що пасажирам штрафи не загрожують, розплачуватися будуть водії, власники підприємств і посадові особи.

"Штрафувати будуть і водіїв, і посадових осіб. Якщо ми бачимо, що є порушення транспортним засобом приватного або комунального підприємства, то відповідальність понесе і водій, і власник, або посадова особа", – каже правоохоронець.

Для перевірки дотримання всіх правил перевезення в громадському транспорті, на допомогу поліції, організують спеціальні патрулі, які також будуть чергувати і на зупинках, як говорив директор "Київпастрансу".

"З огляду на те, що сьогодні закон тільки опублікований, ми обходимося попередженнями. Хоча штрафи вже виписували і в Києві, і Київській області, але це поодинокі випадки. А вже завтра почнемо працювати в повному режимі і притягати до відповідальності порушників", – зазначив Білошицький.

До речі, поліцейський не підтвердив, але і не спростував інформацію про штрафування маршрутника в Одесі, але вказав на те, що штрафів у розмірі 1700 гривень немає, мінімальний штраф за порушення карантину 17 тис. гривень.

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