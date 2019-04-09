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"Протягнув двері і поїхав!" Вчинок водія на Дніпропетровщині викликав гнів мережі

1.4тЧитати матеріал російською

Біля міста Кам'янське (Дніпропетровська область) пасажирка маршрутки впала, виходячи з неї, однак водій просто-напросто зачинив двері, водночас зачепивши жінку.

Про цей інцидент вона розповіла у спільноті "Типове Кам'янське" у Facebook. Вчинок водія викликав здивування у мережі.

"Водія попросила зупинити біля "Поплавця". Він мені зупинив. Коли виходила, впала сильно на ногу. Водій протягнув через мене двері, закрив і поїхав. Підбігла жінка, оскільки я встати не могла. Мене відвезли у 8-му лікарню, виявилося, що перелом. Нехай буде соромно тому водієві, який навіть не запитав про допомогу. А якби у мене ноги були під колесами? Напевно, переїхав би", – написала жінка.

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"Протягнув двері і поїхав!" Вчинок водія на Дніпропетровщині викликав гнів мережі

Dnepr24

Користувачі у коментарях стали на захист пасажирки. "Його обов'язково треба покарати. Скільки відбуватиметься таке жахіття! Адже ще невідомо, що буде далі", – пишуть вони.

Правда, знайшлися й ті, хто дорікнув постраждалій: "До чого тут водій, якщо жінка впала на зупинці вже".

"Протягнув двері і поїхав!" Вчинок водія на Дніпропетровщині викликав гнів мережі
"Протягнув двері і поїхав!" Вчинок водія на Дніпропетровщині викликав гнів мережі
"Протягнув двері і поїхав!" Вчинок водія на Дніпропетровщині викликав гнів мережі
"Протягнув двері і поїхав!" Вчинок водія на Дніпропетровщині викликав гнів мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині донеччанка влаштувала скандал у маршрутці через українську мову.

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УкраїнаДніпро
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