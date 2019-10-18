Порнозірка назвала найважчу сцену в кар'єрі

Актриса порно Джесса Роудс сказала, що найбільш моторошною сценою за її кар'єру був кадр з плаванням під водою.

Про це повідомляє Lenta.ru. Як розповів Роудс, під час зйомок в Brazzers, їй довелося кілька разів плисти від одного кінця басейну до іншого під водою. До того ж на ній було надіто плаття, яке тягнуло на дно.

Вона зазначила, що їй довелося знятися в безлічі дублів для цієї сцени.

"Кожен раз, коли я затримувала дихання, а потім спливала на поверхню, я думала, що втрачу свідомість", – зізналася актриса.

Роудс додала, що їй доводилося проводити на знімальному майданчику 24 години.

"Було не дуже весело", – згадала вона.

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