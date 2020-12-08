Комаровський пояснив, як протизапальні препарати впливають на COVID-19

Доктор Євген Комаровський спростував інформацію про те, що постійне приймання нестероїдних протизапальних засобів може полегшити перебіг COVID-19.

Суб'єктивно, по відчуттях, хвороба буде легше переноситися, написав він у своєму Instagram. Але реально на тяжкість захворювання це ніяк не вплине, підкреслив він.

Таку думку відомий лікар-педіатр висловив у відповідь на запитання однієї з читачок. Жінка описала таку ситуацію. Її знайомі, чоловік і дружина одного віку, одночасно захворіли на коронавірус. При цьому в чоловіка діагностовано цукровий діабет і артрит. Проте чоловік набагато легше переніс хворобу, ніж дружина.

"Я дуже здивувалася, а потім зустріла інформацію про те, що люди, які регулярно приймають препарати від артриту, наприклад диклофенак, як той знайомий, чомусь більш стійкі до цього захворювання. Чи дійсно приймання нестероїдних протизапальних полегшує перебіг ковіду?" – запитала вона.

У відповідь Комаровський пояснив, що це не так.

"... якщо людина їх довго і постійно приймає, то у нього менше шансів хворіти з високою температурою. Тобто суб'єктивно, по відчуттях, хвороба буде легше переноситься, але реально на тяжкість захворювання це не впливає", – сказав він.

Тобто людина, що приймає нестероїдні протизапальні засоби, має стільки ж шансів на важку форму ковіду та госпіталізацію, як і людина, яка їх не приймає, підкреслив лікар.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що у світі поки що не існує ліків з доведеною дією проти коронавірусу (COVID-19).

Про це у своєму блозі розповів Комаровський. Медик попередив, щоб українці даремно не витрачали гроші на непотрібні препарати. Він закликав дотримуватися карантинних заходів і по можливості уникати масового скупчення людей.