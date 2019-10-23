Противник Путіна втік в Україну і попросив порятунку: подробиці

Російський активіст Сергій Гаврилов втік в Україну і попросив її про притулок.

Як повідомляють "Грані", 26-річний фігурант справи "Нового величия" перебував під домашнім арештом, проте в понеділок в'їхав з Білорусі в Україну через КПП "Сеньківка".

Цю інформацію напередодні підтвердили і самі прикордонники, але імені росіянина тоді не назвали.

"Під час проходження іноземцем прикордонного контролю він звернувся до співробітників Державної прикордонної служби з проханням про надання йому політичного притулку в Україні.

В ході бесіди росіянин повідомив, що в РФ він переслідується за участь в акціях протесту проти чинної влади", - сказано в повідомленні. Росіянин вже звернувся в органи Державної міграційної служби України.

Справу стосовно членів суспільства "Нового величия" порушили в березні 2018 року. Активістів звинуватили в тому, що вони збиралися зробити в Росії державний переворот і захопити владу.

Сергій Гаврилов в 2013 році соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україну втік російський правозахисник з Омська Віктор Корб, якого влада звинуватила в закликах до тероризму.

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