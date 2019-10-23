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24 жовтня • оновлено в 02:57
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/ Суспільство

Противник Путіна втік в Україну і попросив порятунку: подробиці

1.7т Читати матеріал російською

Російський активіст Сергій Гаврилов втік в Україну і попросив її про притулок.

Як повідомляють "Грані", 26-річний фігурант справи "Нового величия" перебував під домашнім арештом, проте в понеділок в'їхав з Білорусі в Україну через КПП "Сеньківка".

Цю інформацію напередодні підтвердили і самі прикордонники, але імені росіянина тоді не назвали.

"Під час проходження іноземцем прикордонного контролю він звернувся до співробітників Державної прикордонної служби з проханням про надання йому політичного притулку в Україні.

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В ході бесіди росіянин повідомив, що в РФ він переслідується за участь в акціях протесту проти чинної влади", - сказано в повідомленні. Росіянин вже звернувся в органи Державної міграційної служби України.

Справу стосовно членів суспільства "Нового величия" порушили в березні 2018 року. Активістів звинуватили в тому, що вони збиралися зробити в Росії державний переворот і захопити владу.

Сергій Гаврилов в 2013 році

Сергій Гаврилов в 2013 році

соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україну втік російський правозахисник з Омська Віктор Корб, якого влада звинуватила в закликах до тероризму.

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Місце
Україна Чернігів
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Господи, помоги ему! Зеленскому, в перву чергу, надо заняться этими святыми людьми, сбежавшими с Орды!!!! Наверняка, они измотаны голодные , кровавой гебнёй допрошены. Слёзы тякут по очам.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Слетаются на Украинушку, как мухи на гoвнo.
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Федоров Федор
Федоров Федор
В полку бабченок прибыло фриков) Как при царе - всех умалишённых на Окраину ссылали. Сейчас они сами отчаливают)
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