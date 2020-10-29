Репост, будь ласка, важливо. Вчора в київський госпіталь доставили двох бійців, одного з ампутацією, підірвався на міні і іншого в нейрохірургію. В травмі лежать воїни і з ампутацією і ті, хто раніше був поранений. Лежать воїни в гематології з онко та в інших відділеннях.

На фронті обстріли щодня, але нашим підрозділам забороняють відповідати. Сепари завозять машини з колодами, будують нові позиції, підпалюють територію біля наших позицій і стріляє, коли бійці намагаються загасити. Так що новини з фронту не такі райдужні як в офіц інформації.

Є й багато потреб, в основному ліки, час холодне, багато хворіють. За два тижні у нас багато витрат, ці ліки, це аналізи, це посилки на фронт. Відправляю посилки по всій лінії фронту, медикаменти, ковдри оплатила, просять знеболююче (дексалгін), перерахувала гроші на операцію, сума більш, ніж 50 тис, чеки публікую.

Решта потреб як завжди, багато кави, спортивні костюми, куртки, футболки (для госпіталів), на фронт список публікую. Спасибі всім хто допомагає.

Карта для допомоги 5358 3853 2000 2464 або 5375 4115 0042 7369 монобанк, Юсупова

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