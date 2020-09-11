Противірусний препарат виявився ефективним у боротьбі з COVID-19

Противірусний препарат "Триазавирин" російського виробництва виявився ефективним в боротьбі з коронавірусною інфекцією.

До такого висновку дійшли китайські вчені, повідомляють "Известия". Для випробувань в лютому препарат відправили в Китай.

З'ясувалося, що "Тризавирин" скорочує тривалість перебігу хвороби, пом'якшує багато симптомів.

"Таку інформацію ми отримали від президента Харбинського медичного університету Ян Баофена. Поки відповідь неофіційна, так як дослідження не завершені. Результат проміжний, потребує подальшого розвитку, але в цілому є позитивний ефект", – зазначив представник Російської академії наук Валерій Чарушин.

Триазавирин входить в клініко-фармакологічну групу противірусних препаратів. Діючий компонент – це синтетичний аналог гуаніну, який володіє противірусними властивостями, і використовується для боротьби з РНК-вмісними вірусами. Механізм дії препарату полягає в пригніченні синтезу РНК вірусів і утворенні нових вірусних одиниць.

Триазавирин випускається у вигляді капсул. Препарат упакований в желатинові капсули, корпус яких жовтого кольору, а кришечка червоного. Лікарський засіб призначений для лікування грипу у дорослих пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені з Вашингтонського університету знайшли засіб, що захищає від зараження коронавірусом.

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